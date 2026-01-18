Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Srbije napravila je veliki podvig pod vođstvom Španca Raul Gonzalesa pobedom nad selekcijom Nemačke (30:27) u drugom kolu EP u Danskoj.

Ovim trijumfom "orlovi" su sebi širom otvorili vrata druge faze, a potrebno im je još da sruše Austriju u ponedeljak (19.00).

1/5 Vidi galeriju Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

Tvorac ovog uspeha je nesumnjvo naš selektor Gonzales, nekadašnji trener Vardara koji je 2017. godine sa ovim timom osvojio trofej Lige šampiona.

Iako su se mnogi pitali na koji način Gonzales razgovora sa našim rukometašima, e pa to nije ni španski kao ni srpski, već makendonski!

Tokom boravka u Severnoj Makedoniji perfektno ga je naučio, a očigledno da to daje rezultat i našem timu kao i u komunikaciji na realciji trener-igrači.

Samo neka tako nastavi!

BONUS VIDEO: