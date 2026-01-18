Slušaj vest

Ipak s obzirom na ubedljiv poraz od Španije, reprezentacija Crne Gore je ostala bez šansi za plasman u polufinale Evropskog prvenstva.

1/11 Vidi galeriju Vaterpolo reprezentacija Srbije 2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Crna gora se poslepobede nalazi na četvrtom mestu sa šest bodova, dok je Holandija na petoj poziciji sa samo jednim bodom.

Do pobede ih je predvodio Balša Vučković sa četiri gola, pratili su ga Strahinja Gojković i Dušan Matković sa po tri.

Sa druge strane u redovima Holandije se istakao Sebastian Hesels sa četiri pogotka, pratio ga je Lars ten Broek sa tri gola, dok je Mart van der Vejden imao dva pogotka na svom kontu.

U poslednjem klu Crna Gora igra protiv Srbije, dok Holandija protiv Francuske.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.