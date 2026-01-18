Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je od Farskih Ostrva 37:24, pa je ostala bez plasmana u drugu fazu Evropskog prvenstva.

 Crnogorci su kolo ranije izgubili tesno od Slovenije (41:40), ali je očigledno taj poraz ostavio traga.

O plasmanu u narednu fazu iz grupe D odlučivaće Slovenija, Švajcarska i Farska ostrva.

