Crnogorci su kolo ranije izgubili tesno od Slovenije (41:40), ali je očigledno taj poraz ostavio traga
BRUKA DECENIJE: Rukometaši Crne Gore ispali od Farskih ostrva sa Evropskog prvenstva
Rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je od Farskih Ostrva 37:24, pa je ostala bez plasmana u drugu fazu Evropskog prvenstva.
O plasmanu u narednu fazu iz grupe D odlučivaće Slovenija, Švajcarska i Farska ostrva.
