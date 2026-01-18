Utakmicu 2. kola druge faze Evropskog prvenstva, koja ima veliki ulog po pitanju plasmana u polufinale, prati više od 12.000 gledalaca
SPEKTAKL U ARENI: Više od 12.000 navijača na najvećem vaterpolo klasiku Srbija - Mađarska
Spektakularna atmosfera viđena je u beogradskoj "Areni" gde se u najvećem vaterpolo klasiku sastaju Srbija i Mađarska.
Vaterpolo reprezentacija Srbije 2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
Utakmicu 2. kola druge faze Evropskog prvenstva, koja ima veliki ulog po pitanju plasmana u polufinale, prati više od 12.000 gledalaca.
Vaterpolo Foto: Printskrin
