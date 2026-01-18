Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije slavila je u vaterpolo klasiku protiv Mađarske sa 15:14 u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Beogradu.

Za drugo mesto u polufinale boriće se Mađarska i Španija, dok će Srbija svoj meč protiv Crne Gore igrati da potvrdi prvo mesto u grupi.

1/22 Vidi galeriju Srbija - Mađarska, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Srbija sada može da bude prva ili druga, a u polufinalu nas onda čeka neko od tri ekipe: Italija, Grčka ili Hrvatska, koje imaju još po dve utakmice u grupi.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

BONUS VIDEO: