Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije slavila je u vaterpolo klasiku protiv Mađarske sa 15:14 u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Beogradu.

Za drugo mesto u polufinale boriće se Mađarska i Španija, dok će Srbija svoj meč protiv Crne Gore igrati da potvrdi prvo mesto u grupi.

Srbija - Mađarska, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Srbija sada može da bude prva ili druga, a u polufinalu nas onda čeka neko od tri ekipe: Italija, Grčka ili Hrvatska, koje imaju još po dve utakmice u grupi.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Ne propustiteOstali sportoviSPEKTAKL U ARENI: Više od 12.000 navijača na najvećem vaterpolo klasiku Srbija - Mađarska
Vaterpolo
Ostali sportoviSRBIJA POTOPILA MAĐARSKU ZA PLASMAN U POLUFINALE EVROPSKOG PRVENSTVA: Spektakularan vaterpolo klasik u Areni! Glušac činio čuda na golu! Mandić i ekipa rešetali
Vaterpolo, Vaterpolo reprezentacija Srbije
Ostali sportoviMANDIĆU ZABRANILI DA IGRA NA OVOJ UTAKMICI, ALI JE IPAK BIO UZ EKIPU! Dušanova supruga sve otkrila jednom fotografijom, evo gde je bio Dušan!
Dušan Mandić
Ostali sportoviBRAVO, BRE! MOĆNI DELFINI U POSLEDNJIM SEKUNDAMA SRUŠILI ŠPANIJU U ARENI! Svetski i evropski prvaci pali u Beogradu - sudije nas uništile, ali uzalud...
SPAIN-SERBIA_07.JPG

BONUS VIDEO:

Vaterpolo haos na meču Srbija - Mađarska Izvor: Kurir