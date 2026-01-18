Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije obezbedili su plasman u polufinale Evropskog prvenstva
Delfini su u najvećem svetskom vaterpolo klasiku potopili Mađarsku rezultatom 15:14 (4:4, 4:3, 5:1, 2:6).

Sbija je sada prva u grupi sa 11 bodova, Mađarska druga sa devet, koliko ima i treća Španija.

Delfini će u poslednjem kolu igrati protiv Crne Gore, dok će Mađari i Španci odlučiti o drugom polufinalisti iz grupe E.

Selektor Srbije Uroš Stefanović izneo je svoje impresije posle velike pobede Delfina.

Ovacije za vaterpoliste Srbije Izvor: Kurir

"Malo smo ušli sa dozom straha i ne mogu da kažem da nas je ova publika okovala. Dala nam je energiju da se vratimo. Tri i pet razlike je stvarno ništa. Posle smo pravili seriju da preokrenemo 0:3, pa smo vodili 13:8. Možda smo se opustili prerano, celu četvrtu četvrtinu kao da nismo bili tu. Na kraju smo se odbranili dali gol kad treba i zasluženo pobedili kao i oni nas u polufinalu Svetskog u Singapuru. Izborili smo polufinale. Ostaje ta utakmica sa Crnom Gorom, koja odlučuje da li idemo sa prvog ili drugog mesta. Naravno, zavisi i od meča Španije i Mađarske i već znamo da smo u polufinalu i spremamo se za petak".

Vaterpolisti Crne Gore
france-serbia-578928.JPG
Vaterpolisti Srbije
profimedia0897508279.jpg