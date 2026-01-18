Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije je pobedom nad Mađarskom 15:14 u Beogradskoj areni obezbedila plasman u polufinale Evropskog prvenstva!

Posle meča u Beogradskoj areni javnosti se obratio naš Dušan Mandić:

- Čestitke celoj reprezentaciji na borbi, neodustajanju, hrabrosti i želji. Srećan Krstovdan, nismo mogli na Krstovdan da izgubimo. Jako smo ušli, možda je u početku bilo nervoze, to su iskoristili, ali borba, želja, istrajnost, apsolutna timska igra… Svi smo bili aktivni, radili jedni za druge i tako smo zaslužili rezultat danas“, rekao je Mandić posle meča za RTS.

Naravno, velikan svetskog vaterpola ne zadovoljava se pukim plasmanom u polufinale.

- Nismo još ništa uradili, ovo je lep i veliki korak. Hvala svima koji su došli da gledaju, neverovatno je osetiti ovako punu arenu. Bili su glasni, navijali za nas, ali i protiv njih. Predivna atmosfera i neka nastave da dolaze - rekao je Mandić.

