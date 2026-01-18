Slušaj vest

Delfini su u najvećem svetskom vaterpolo klasiku pred više od 12.000 navijača u beogradskoj "Areni" potopili Mađarsku rezultatom 15:14 (4:4, 4:3, 5:1, 2:6).

1/22 Vidi galeriju Srbija - Mađarska, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Srbija je sada prva u grupi E sa 11 bodova, Mađarska druga sa devet, koliko ima i trećeplasirana Španija.

Delfini će u poslednjem kolu igrati protiv Crne Gore, a pobedom bi osigurali prvo mesto. Mađari i Španci će u direktnom duelu odlučiti o drugom polufinalisti iz grupe E.

Svoje impresije ankon meča izneo je kapiten Srbije Nikola Jakšić.

"Kao što sam rekao pre dva dana, očekivali smo fizički napornu utakmicu, napad nam je bio katastrofa, 6:2 poslednja četvrtina, nadam se da je to poslednji put, jer ako ovako nastavimo, nećemo nikoga više pobediti. Mađarima svaka čast jer se nisu predali i borili su se do kraja."

Istakao je Jakšić da ekipa želi da završi kao prva u grupi i da pobedi Crnu Goru u poslednjem meču grupe pred polufinale.

"Idemo da pobedimo da završimo prvi u grupi, a posle ko god bude došao, kao što sam rekao, mi smo ti koji se pitaju."

Podsetimo, meč Srbija - Crna Gora na programu je u utorak od 20.30.