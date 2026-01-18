BAZEN JE PROKLJUČAO: Pogledajte detalje! Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske
Nema većeg vaterpolo derbija na svetu od onog kada se sastanu Srbija i Mađarska.
Upravo jedan takav klasik gledali smo u beogradskoj Areni, u meču koji je odlučivao o putniku u polufinale Evropskog prvenstva.
Srbija je posle velike drame slavila 15:14 i prošla u borbu za medalje, dok će Mađari o svojoj sudbini odlučivati u poslednjem kolu protiv Španije.
Koliko strasti donose dueli dve najtrofejnije vaterpolo nacije na svetu, govori i detalj iz finiša utakmice.
Posle gola kojim su Mađari smanjili na 14:12 usledila je bura u bazenu. U klinču su se našli gotovo svi vaterpolisti obe ekipe.
Sudije su uspele da smire situaciju, a potom isključe Nikolu Lukića zbog guranja sa jednim igračem Mađarske.
U preostalih dva minuta i 20 sekundi Delfini su uspeli da odbrane prednost i tako zabeleže vredan trijumf.