Slušaj vest

Nema većeg vaterpolo derbija na svetu od onog kada se sastanu Srbija i Mađarska.

Upravo jedan takav klasik gledali smo u beogradskoj Areni, u meču koji je odlučivao o putniku u polufinale Evropskog prvenstva.

Srbija - Mađarska, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Srbija je posle velike drame slavila 15:14 i prošla u borbu za medalje, dok će Mađari o svojoj sudbini odlučivati u poslednjem kolu protiv Španije.

Koliko strasti donose dueli dve najtrofejnije vaterpolo nacije na svetu, govori i detalj iz finiša utakmice.

Posle gola kojim su Mađari smanjili na 14:12 usledila je bura u bazenu. U klinču su se našli gotovo svi vaterpolisti obe ekipe.

Vaterpolo haos na meču Srbija - Mađarska Izvor: Kurir

Sudije su uspele da smire situaciju, a potom isključe Nikolu Lukića zbog guranja sa jednim igračem Mađarske.

U preostalih dva minuta i 20 sekundi Delfini su uspeli da odbrane prednost i tako zabeleže vredan trijumf.

Ne propustiteOstali sportoviEVO I ČUVENIH KALKULACIJA! Protivnci na koje bi Srbija mogla da naleti u polufinalu, jedna selekcija je prava poslastica!
hungary-serbia-580077.JPG
Ostali sportoviSPEKTAKL U ARENI: Više od 12.000 navijača na najvećem vaterpolo klasiku Srbija - Mađarska
Vaterpolo
Ostali sportoviSRBIJA POTOPILA MAĐARSKU ZA PLASMAN U POLUFINALE EVROPSKOG PRVENSTVA: Spektakularan vaterpolo klasik u Areni! Glušac činio čuda na golu! Mandić i ekipa rešetali
Vaterpolo, Vaterpolo reprezentacija Srbije
Ostali sportoviKAPITEN SRBIJE UPOZORIO POSLE MAĐARSKE: "Ako se ovo dogodi opet, više nikoga nećemo pobediti...
whatsapp-image-20240807-at-4.58.23-pm.jpg
Ostali sportoviDIVNO JE SLUŠATI DUŠANA MANDIĆA! Lider vaterpolista Srbije poručio: "Sretan Krstovdan"!
Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Ovacije za vaterpoliste Srbije Izvor: Kurir