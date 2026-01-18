Slušaj vest

Nema većeg vaterpolo derbija na svetu od onog kada se sastanu Srbija i Mađarska.

Upravo jedan takav klasik gledali smo u beogradskoj Areni, u meču koji je odlučivao o putniku u polufinale Evropskog prvenstva.

Koliko strasti donose dueli dve najtrofejnije vaterpolo nacije na svetu, govori i detalj iz finiša utakmice.

Posle gola kojim su Mađari smanjili na 14:12 usledila je bura u bazenu. U klinču su se našli gotovo svi vaterpolisti obe ekipe.

Sudije su uspele da smire situaciju, a potom isključe Nikolu Lukića zbog guranja sa jednim igračem Mađarske.

U preostalih dva minuta i 20 sekundi Delfini su uspeli da odbrane prednost i tako zabeleže vredan trijumf.