Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom protiv Mađarske (10:7) stigla je do zlata na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Jedan od junaka, kako trijumfa protiv Mađarske, tako i čitavog takmičenja, bio je golman "delfina", Milan Glušac.

Branio je nestvarno Glušac, dovodio je do ludila protivnike, te je sa punim pravom centralna tema kod Mađara. Prema rečima golmana reprezentacije Mađarse Some Vogela, Milan Glušac bio je najzaslužniji za trijumf Srbije.

Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Bilo je to finale sa atmosferom kakvu smo i očekivali. Ono što zaista boli je to što nismo uspeli da igramo našu igru, koja se zasniva na brzini i kontranapadima. Ni naši šuteri nisu mogli da dođu do izražaja, čemu je doprinela izvanredna odbrana Srbije i golmanska partija iznad proseka - rekao je on.

Kristijan Manherc takođe je istakao da je njegov tim meč izgubio lošom igrom u napadu.

- Počeo bih čestitkama celom timu na učinku u protekle dve i po nedelje. Nije lako doći do finala Evropskog prvenstva, ili bilo kog finala. Ovo boli jer mislim da smo imali šansu, ali smo previše grešili u ključnim trenucima. Rekli smo da ćemo pobediti ako primimo oko deset golova. Nismo izgubili ovaj meč u odbrani, već u napadu. Naravno, postoje stvari koje treba ispraviti. Napravili smo mnogo grešaka koje ćemo analizirati. Čestitam Srbima, dokazali su da je kod kuće uvek lakše - izjavio je Kristijan Manherc

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Ne propustiteOstali sportoviHEROJ SRBIJE SE OGLASIO I ODUŠEVIO ČITAVU NACIJU! Poruka Milana Glušca koja ODZVANJA!
Milan Glušac
Ostali sportoviOD ANONIMUSA DO APSOLUTNOG HEROJA! Filmska priča junaka Srbije! Stao na gol kada je bilo najteže i pokazao kako se postaje šampion!
Milan Glušac
Ostali sportoviDONEO SRBIJI EVROPSKO ZLATO, PA DOBIO MOĆNU I NEOČEKIVANU PORUKU OD LEGENDE! Reči koje će Glušac dobro upamtiti: "Milane..."
Milan Glušac
Ostali sportoviNESTVARNI MILAN GLUŠAC: Neverovatan osećaj, protiv svih, protiv sudija...
Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije

 BONUS VIDEO:

Himna Bože pravde na vaterpolo finalu Izvor: Kurir