Slušaj vest

Jedan od junaka, kako trijumfa protiv Mađarske, tako i čitavog takmičenja, bio je golman "delfina", Milan Glušac.

Branio je nestvarno Glušac, dovodio je do ludila protivnike, te je sa punim pravom centralna tema kod Mađara. Prema rečima golmana reprezentacije Mađarse Some Vogela, Milan Glušac bio je najzaslužniji za trijumf Srbije.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Bilo je to finale sa atmosferom kakvu smo i očekivali. Ono što zaista boli je to što nismo uspeli da igramo našu igru, koja se zasniva na brzini i kontranapadima. Ni naši šuteri nisu mogli da dođu do izražaja, čemu je doprinela izvanredna odbrana Srbije i golmanska partija iznad proseka - rekao je on.

Kristijan Manherc takođe je istakao da je njegov tim meč izgubio lošom igrom u napadu.

- Počeo bih čestitkama celom timu na učinku u protekle dve i po nedelje. Nije lako doći do finala Evropskog prvenstva, ili bilo kog finala. Ovo boli jer mislim da smo imali šansu, ali smo previše grešili u ključnim trenucima. Rekli smo da ćemo pobediti ako primimo oko deset golova. Nismo izgubili ovaj meč u odbrani, već u napadu. Naravno, postoje stvari koje treba ispraviti. Napravili smo mnogo grešaka koje ćemo analizirati. Čestitam Srbima, dokazali su da je kod kuće uvek lakše - izjavio je Kristijan Manherc

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

BONUS VIDEO: