Jedan od junaka, kako finalnog meča, tako i čitavog turnira, bio je Dušan Mandić.

Mandić je dominirao u bazenu, a tokom celog Evropskog prvenstva, ali i godinama unazad, uz sebe ima veliku podršku u vidu supruge Slađane.

Porodica mu je najveća podrška i Dušanova i Slađanina ljubavna priča je zaista primer mnogima.

Ko je žena Dušana Mandića?

Slađana Mandić više od deceniju je velika podrška trofejnom sportisti, a pre dve godine njih dvoje su porodicu uveličali 2019. godine kada su dobići ćerkicu Lenku, a tri godine kasnije na svet je stigao njihov naslednik Ognjen.

Dušan i Slađana su se upoznali u jednom beogradskom restoranu, kada ona je išla u srednju ekonomsku školu, a Dušan u gimnaziju. Oni su još tada pokazali simpatije jedno prema drugom, a pred prvim velikim izazovom su se našli 2015. godine. Zbog obaveza u klubu Mandić se preselio u Italiju pa su neko vreme funkcionisali na daljinu. To je dodatno ojačalo njihovu ljubav.

Neke stvari nisu uvek išle po planu, a o tome je Mandić svojevremeno govorio. Naime, otkrio je kako je planirao da romantično veri svoju voljenu, međutim, neke stvari ispadnu drugačije nego što smo zamislili.

„Moja je želja bila da iznajmim barku i da je zaprosim dok plovimo negde na moru. Ne bih sada da objašnjavam razloge, ali ispalo je potpuno drugačije. Prsten sam kupio na početku sezone u Italiji i smišljao kako to da učinim. Nismo se videli dva meseca, a kada je došla, kasnio sam na aerodrom zbog utakmice. Bio sam strašno nestrpljiv da je konačno vidim. Kada smo krenuli ka stanu, pre nego što smo ušli u automobil kleknuo sam i zaprosio sam je. Ovoga puta nula bodova za romantiku, ali iznenađenje je bilo pravo. I što je najvažnije – rekla je da“, ispričao je vaterpolista za Hello svojovremeno.

