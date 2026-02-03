Slušaj vest

Bez kluba, bez infrastrukture i bez ikakvog prethodnog iskustva u kineskom rvanju, ova hrabra devojka prijavila se za Evropsko prvenstvo u Shuai Jiao disciplini i sebi dala samo nekoliko meseci da se pripremi.

U sportu koji je u Srbiji praktično nepoznat, a naročito među ženama, Ana je rešila da pomeri granice i to javno. Na svom YouTube kanalu redovno objavljuje snimke treninga, fizičke i mentalne krize, ali i malu pobedu za pobedom, dokumentujući put od potpunog početnika do takmičarke na evropskoj sceni.

Bez sparing-partnera, bez sale prilagođene ovom sportu i bez iskustva, Ana improvizuje treninge, uči tehnike iz dostupnih izvora i testira sopstvene granice. Ideja nije samo medalja, već dokaz da je moguće usuditi se, čak i kada svi uslovi govore suprotno.

Šta je kinesko rvanje (Shuai Jiao)? Kinesko rvanje, poznato kao Shuai Jiao (Šuaj Điao), jedan je od najstarijih borilačkih sportova na svetu, star više od 2.000 godina i smatra se pretečom modernog džudoa i rvanja. To je veština u kojoj je cilj oboriti protivnika na tlo, koristeći bacanja, poluge, zahvate i ravnotežu, ali bez udaraca. Pobeđuje onaj ko protivnika natera da prvi dotakne pod bilo kojim delom tela osim stopala.

Njena priča već privlači pažnju javnosti, a video u kojem najavljuje početak priprema izazvao je veliko interesovanje. Umesto izgovora, Ana bira rad. Umesto sigurnog puta - nepoznato.

Da li će uspeti da spremna izađe na evropsku strunjaču? To ćemo tek videtu. Ali jedno je sigurno, Srbija će na tom takmičenju imati predstavnicu kakva se retko viđa.