"Naše reprezentativke očekuju izuzetno jaku konkurenciju, ali u ;takmičenje ulaze motivisane, spremne i sa jasnim ciljem da ostvare zapažen rezultat i dostojno predstave Srbiju na evropskoj sceni", naveo je Gojić, koji ujedno obavlja i funkciju predsednika Biciklističkog saveza Srbije (BSS), preneo je Savez.

Ženska reprezentacija Srbije otputovala je na Evropsko prvenstvo na pisti u Turskoj, koje će biti održano od 1. do 5. februara u Konji.

Sastav selekcije Srbije na tom turniru čine Marija Pavlović, Irina Stevanović, Nikolija Kulinčević i Natalija Vasiljević.

(Beta)

