Selektor ženske biciklističke reprezentacije Srbije Dušan Gojić izjavio je da očekuje izuzetno jaku konkurenciju na predstojećem Evropskom prvenstvu na pisti u Turskoj, ali da je njegov tim motivisan i spreman da ostvari dobar rezultat na tom takmičenju.
Selektor biciklistkinja Srbije pred EP u Turskoj: Očekujem jaku konkurenciju, ali ulazimo motivisani
"Naše reprezentativke očekuju izuzetno jaku konkurenciju, ali u ;takmičenje ulaze motivisane, spremne i sa jasnim ciljem da ostvare zapažen rezultat i dostojno predstave Srbiju na evropskoj sceni", naveo je Gojić, koji ujedno obavlja i funkciju predsednika Biciklističkog saveza Srbije (BSS), preneo je Savez.
Ženska reprezentacija Srbije otputovala je na Evropsko prvenstvo na pisti u Turskoj, koje će biti održano od 1. do 5. februara u Konji.
Sastav selekcije Srbije na tom turniru čine Marija Pavlović, Irina Stevanović, Nikolija Kulinčević i Natalija Vasiljević.
(Beta)
