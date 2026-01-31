Prva utakmica dvomeča treće runde kvalifikacija biće odigrana 13. ili 14. maja u Srbiji ili Litvaniji, dok će Mađarska biti domaćin u revanšu, koji će na programu biti 16. ili 17. maja.

Na naredno Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine, su se automatski plasirale selekcije Nemačke, koja je domaćin turnira, i Danske, koja brani titulu. Uz njih, kroz plasman na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, svoje mesto su obezbedile i Hrvatska, Island, Švedska i Portugal.