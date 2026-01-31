Slušaj vest

Horner će od proleća moći da se vrati takmičenju, a Alpin je prošle nedelje otkrio da je 52-godišnjak zainteresovan za kupovinu manjinskog udela u ekipi.

Tokom dve decenije rada u Red Bulu kao sportski direktor osvojio je osam titula vozača i šest konstuktorskih titula.

On je u julu prošle godine dobio otkaz u Red Bulu ;nakon perioda loših rezultata i unutrašnjih sukoba, a u septembru je postigao nagodbu o raskidu ugovora vrednu 60 miliona evra.

Njega je zaposlena u ekipi optužila za seksualno uznemiravanje, što je on negirao, a kompanija Red Bul ga je u dve istrage oslobodila optužbi.

"Mislim da imam nezavršena posla u Formuli 1. Nisam završio na način na koji bih želeo da završim", rekao je Horner na Evropskom moto šou u Dablinu, što je bila njegova prva izjava otkako je napustio Red Bul, preneo je Skaj.

"Ali neću se vratiti zbog bilo čega. Vratiću se samo zbog nečega što može da donosi pobede. Ne želim da se vratim u padok osim ako nemam nešto da radim. Nedostaje mi sport, nedostaju mi ljudi, nedostaje mi ekipa koju sam izgradio. Proveo sam neverovatnu 21 godinu u Formuli 1. Imao sam dobre rezultate, pobedio u mnogo trka i osvojio titule i radio sam sa neverovatnim vozačima, inženjerima i partnerima", dodao je on.

Horner je rekao da ne mora da se vraća i da bi sada mogao da završi karijeru.

"Vratio bih se samo zbog prilike da radim sa sjajnim ljudima i u okruženje u kome ljudi žele da pobeđuju i dele tu želju. Želeo bih da budem partner, a ne samo zaposleni, ali videćemo kako će se to odvijati. Ne žurim, ne moram ništa da radim", naveo je on.

Upitan je o interesovanju za ekipu Alpin, ali i spekulacijama o Ferariju i Aston Martinu.

"Ono što je fascinantno je da je ovo prvi put da sam zapravo razgovarao sa nekim, otkako sam napustio Red Bul. Po pisanju medija, mislim da sam išao u svaki tim, od poslednjeg, do onih u sredini, pa do prvog. Čini se da jednostavno postoji želja za pitanjem: 'Šta ću da radim? Gde ću da idem?' Realnost je da do proleća ionako ne mogu ništa da uradim", rekao je.

"Veoma je laskavo što sam i dalje povezan sa svim različitim ekipama", dodao je Horner.

(Beta)