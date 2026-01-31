Slušaj vest

Prevc je pobedio skokovima od 146,5 metara i 155 metara uz 264,2 boda i zabeležio 10. pobedu ove sezone u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzeo je japanski takmičar Ren Nikaido sa 242,2 boda, koliko je sakupio skokovima od 145 i 147 metara.

Domaći takmičar Karl Gajger zauzeo je treće mesto sa 237,8 bodova, skokovima od 140,5 i 142 metra.

Njegov sunarodnik Feliks Hofman zauzeo je četvrto mesto sa 235,9 bodova (136,5 i 144,5), a peti je bio Austrijanac Manuel Fetner sa 223,4 boda (137 i 137).

Japanac Rjoju Kobajaši zauzeo je deveto mesto sa 217 bodova, skokovima od 128 i 147 metara.

"Naravno, uvek je zabavno ovde u Vilingenu. Zaista uživam u skokovima ovde i osećam pritisak na skijama. To su stvari za koje živim. Želim da priredim predstavu. Želim da mogu da uživam u mom poslu. Želim sebe da smatram zabavljačem", rekao je Prevc za sajt FIS.

Posle poslednjeg skoka, Prevc se poklonio publici.

"Volim da idem u operu, a na kraju opere, glumci uvek izlaze pred publiku. A taj čin je najviši čin da se pokaže poštovanje i zahvali publici. Mislim da je to način da svi uživaju i odu kući srećni", naveo je slovenački skakač.

Prevc je prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 1.514 bodova, Kobajaši je drugi sa 976, a Nikaido je treći sa 841 bodom.

(Beta)