Mladi reprezentativac Srbije Uroš Gajić je sa dve pobede obeležio drugi dan „Vojvodina kupa“ u Novom Sadu.

Gajić je trijumfovao i u seniorskm i u juniorskom takmičenju vazdušnim pištoljem. Strelac Niša 1881 je bio ubedljivo najprecizniji u kvalifikacijama sa 577 krugova, čime je obezbedio najsjajnije odličje u omladinskoj kategoriji. U finalu je pobedio sa 238,1 kruga. Iskusni Duško Petrov (Kikinda) je zaostao dva kruga, dok je treći bio Mateja Tripković („Aleksa Dejović“).

1/24 Vidi galeriju Streljaštvo, strelci, strelište, puška, pištolj Foto: Streljački Savez Srbije, SSS, Privatna Arhiva

Gajić je u subotu trjumfovao u takmičenju miks parova, u timu sa Eleonorom Radulović (Kolubara), pa je sa tri zlata najuspešniji učesnik turnira.

Bugarka Angelina Malčeva je trijumfovala pištoljem za dame, a najuspešnija srpska takmičarka bila je trećeplasirana Olga Stojanović („Aleksa Dejović“). I u juniorskom takmičenju bronza je pripala srpskoj takmičarki, osvojila ju je Eleonora Radulović (Kolubara), dok je prvo mesto pripalo Ani Perić (TRB, Bijeljina).

Tandem Novog Sada 1790, Aleksandra Havran/Dušan Stojadinović je dominirao u nadmetanju miks parova puškom.

Vazdušni pištolj, muškarci: 1. Uroš Gajić (Niš 1881) 238,1, 2. Duško Petrov (Kikinda) 236,1, 3. Mateja Tripković („Aleksa Dejović“) 212,3... Kvalifikacije: 1. Gajić 577...Juniori: 1. Gajić 577, 2. Tripković 570, 3. Andrej Jeftenić (Pančevo 1813) 567...

Vazdušni pištolj, žene: 1. Angelina Malčeva (Bugarska) 235,3, 2. Sofija Rakić (TRB, Bijeljina BiH) 234,4, 3. Olga Stojanović („Aleksa Dejović“) 214,3... Kvalifikacije: 1. Ana Perić (TRB, Bijeljina, BiH) 558... Juniorke: 1. Perić 558 (16 centara), 2. Rakić 558 (12) - obe TRB, 3. Eleonora Radulović (Kolubara Lazarevac) 558 (7)...

Vazdušna puška miks : 1. Novi Sad 1790 (Aleksandra Havran/Dušan Stojadinović), 2. „Radivoj Ćirpanov“, Novi Sad (Jasmina Šijaković/Milan Sekulić), 3. Burgas, Bugarska (Marina Drumeva/Tihomir Petrov). Meč za zlato: Novi Sad – „Radivoj Ćirpanov“ 16:0. Kvalifikacije: 1. Novi Sad 1790 627,9...