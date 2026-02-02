Slušaj vest

Prvi put od svog osnivanja, Beogradski maraton će ovog proleća biti organizovan kao dvodnevni trkački događaj. Najmasovnija sportska manifestacija u Srbiji održaće se 18. i 19. aprila, po potpuno novom organizacionom konceptu, s obzirom na to da će polumaratonska, maratonska i trka na 10 kilometara biti razdvojene.

„Start polumaratona zakazan je za subotu u 9 časova, trka na 10 kilometara počeće u 18 časova istog dana, dok je maraton na programu u nedelju u 8 časova“, rekao je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš, a potom dodao:

„Treba istaći da će ovogodišnji Beogradski maraton, 39. po redu, ujedno biti i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra, koje će Beograd ugostiti 2027. godine. Ove discipline su izuzete iz takmičenja na klasičnim evropskim prvenstvima u atletici i dodeljene organizatorima uličnih trka, sve u cilju promocije i popularizacije rekreacije i zdravog načina života kroz trčanje. Zanimljivo je da će na taj način rekreativci biti u prilici da se na startnoj liniji nađu zajedno sa najboljim trkačima Evrope“, naglasio je Habuš.

On je dodao da to neće biti jedine novine:

„Start i cilj svih trka biće na Trgu Republike, a imaćemo i novu trasu koja će obuhvatiti donji Dorćol, ali i brojne nove znamenitosti grada. Kuriozitet je da će celokupna staza trke na 10 kilometara biti smeštena u samom centru grada. Beogradski maraton jedan je od najboljih promotera Srbije i našeg glavnog grada u sportsko-turističkom smislu, a kroz novu trasu i jedinstven ugođaj na stazi, Beograd ćemo ponovo predstaviti na najbolji mogući način.“

Prijave za učešće na 39. Beogradskom maratonu su u toku, a broj učesnika ograničen je na 19.000 trkača.

„Sa dosadašnjim načinom organizacije dostigli smo određeni limit, a razdvajanje trka omogućiće nam da se izbegnu gužve na stazi, naročito u startnoj i ciljnoj zoni, ali i da stvorimo uslove da svaka od trka nastavi da raste i ima sve veći broj učesnika. Ovogodišnji Beogradski maraton biće nam najbolji test za predstojeće Evropsko prvenstvo, kada očekujemo čak 30.000 učesnika.“

Habuš je posebno naglasio da fokus neće biti isključivo na trčanju, već i na bogatoj ponudi za goste iz inostranstva:

„Uz podršku i saradnju sa Gradom Beogradom, biće omogućeno da se sa preuzetim takmičarskim brojevima besplatno poseti značajan broj muzeja, kako bi naši gosti imali priliku da se upoznaju sa istorijom i kulturom grada. Isto će važiti i za ponedeljak, s tim što će ‘ulaznica’ biti medalja koju dobijaju svi trkači koji završe svoju trku. Za subotu uveče, po završetku trke na 10 kilometara, na Trgu Republike biće organizovan i koncert, čime ćemo dodatno obogatiti zabavni program i prirediti zaista lepo zajedničko druženje.“

Saradnja sa sestrinskim Čikaškim maratonom ove godine biće dodatno proširena.

„Prvi put u svojoj istoriji Čikaški maraton imaće svoju navijačku stanicu, i to upravo u Beogradu. Na tu činjenicu smo posebno ponosni jer nam je time ukazana velika čast. Čikaški maraton je jedan od svetskih mejdžora, sa izuzetnim ugledom i bogatom tradicijom, i ovo je izuzetno značajno za imidž Beogradskog maratona na međunarodnoj sceni. Imamo odličan odnos, priliku da učimo od najboljih i uveren sam da će se iz Beograda vratiti sa najlepšim mogućim utiscima“, zaključio je Habuš.