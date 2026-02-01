Prve čestitke našoj ekipi uputio je lično predsednik Evropske biciklističke unije Enriko dela Kasa
SRBIJA U TOP 10 EVROPE: Veliki uspeh ženske biciklističke reprezentacije
Ženska reprezentacija Srbije u biciklizmu zauzela je deseto mesto na Prvenstvu Evrope na pisti, koje se vozi u Konji u Turskoj, u disciplini "team sprint", a uspeh je ponovila, takođe osvajajući deseto mesto i u disciplini "Ekipno 4.000 m" (Women’s Team Pursuit).
Biciklizam 2026 Foto: Biciklistički savez Srbije
Sjajna ekipa u sastavu Marija Pavlović, Irina Stevanović, Nikolija Kulinčević i Natalija Vasiljević ostvarila je najbolji rezultat u istoriji za našu zemlju na PE na pisti.
- Ovo je dokaz da se predanim radom, timskim duhom i verom u zajednički cilj mogu ostvariti vrhunski rezultati i na evropskoj sceni - blistao je predsednik BSS Dušan Gojić koji na ovom PE ima i ulogu trenera.
Prve čestitke našoj ekipi uputio je lično predsednik Evropske biciklističke unije Enriko dela Kasa.
