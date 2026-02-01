Slušaj vest

Slovenački ski skakač Domen Prevc pobednik je večerašnjeg takmičenja Svetskog kupa u nemačkom Vilingenu.

1/7 Vidi galeriju Domen Prevc Foto: ANNA SZILAGYI/EPA

Prevc je nakon subotnjeg slavlja upisao još jednu ubedljivu pobedu, ovog puta skokovima od 147 i 152 metra, sa osvojena 293 poena.

Ovo je 26-godišnjem slovenačkom ski skakaču 11. ovosezonska pobeda u Svetskom kupu, od ukupno 20 takmičenja.

Drugo mesto pripalo je Japancu Renu Nikaidu, koji je za pobednikom zaostao 31,7 poen (skokovi od 142 i 152,5 metara), a na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se domaći predstavnik Filip Rajmund sa 253,1 poenom (skokovi od 142,5 i 139,5 metara).

Prevc ubedljivo vodi u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 1.614 bodova, drugi je Japanac Rjoju Kobajaši sa 989 bodova, a treći njegov sunarodnik Nikaido sa 921 bodom.

Za takmičare u ski skokovima slede Zimske olimpijske igre u Kortini di Ampeco, a Svetski kup se nastavlja krajem februara u austrijskom Bad Miterndorfu.