Slušaj vest

Ben Barend Bril rođen je 16. jula 1912. u Amsterdamu, gradu domaćinu Letnjih olimpijskih igara 1928. Bio je drugo od sedmoro dece u porodici Jevreja Klartie Mofi i Abrahama Brila, koji su zarađivali prodajući ribu.

Porodica je živela u jednom od najsiromašnijih delova Amsterdama, u teškim uslovima: spavali su na slami, bez toaleta i osnovnih pogodnosti.

Najmlađi olimpijac u ringu

Već sa 15 godina, Ben Bril se takmičio na Olimpijadi u Amsterdamu 1928, kao bokser u kategoriji muva. Pobedio je u prvom kolu Irca Milsa MekDonaga, ali je potom izgubio od Badija Lebanon-a iz Južne Afrike, završivši na petom mestu. Tog dana je Bril imao tek 16 godina, što ga čini najmlađim bokserom u istoriji olimpijskih igara.

Boks je za njega bio svakodnevica, oblikovan teškim životom u siromašnom gradu i sukobima među lokalnim zajednicama. Politika, diskriminacija i njegov jevrejski identitet sprečili su ga da učestvuje na olimpijadi 1932, dok je samoinicijativno bojkotovao Olimpijske igre 1936. u Berlinu, zbog nacističke vlasti u Nemačkoj.

Zlatne medalje i ponosni simboli vere

U svojoj karijeri, Bril je osvojio zlatnu medalju na Makabi igrama 1935., kao i osam puta holandsko prvenstvo u svojoj kategoriji. Godinama pre nego što je postalo obavezno za Jevreje, Bril je ponosno nosio Davidovu zvezdu na svom boksačkom opremanju.

Već 1934. godine učestvovao je u takmičenju u Nemačkoj, gde je prvi put doživeo otvoreni antisemitizam i nacističku propagandu. U intervjuu mnogo godina kasnije, opisao je zastrašujuću atmosferu:

„Videli smo braon uniforme svuda, zastave sa svastikom, reč ‘Jeva’ na jevrejskim prodavnicama… Rekao sam tada, dok je ovaj režim na vlasti, nikada neću kročiti u Nemačku.“

Preživljavanje u koncentracionim logorima

Nakon nemačke invazije na Holandiju 1940, život Jevreja postajao je sve opasniji. Bril je uhapšen 1942. i poslat u Vugt, a potom u Bergen-Belsen. U logoru je dobio posao i kasnije promociju u Blockälteste, zaduženog za barake.

Koristeći svoj bokserski talenat, nastupao je u ringu logora, dopuštajući nemačkim bokserima da ga pobede, kako bi preživeo. Četiri njegova brata i sestra nisu preživeli logore.

Jedan od najsvetlijih trenutaka bio je kada je odlučio da ne izvrši kaznu nad dečakom u Vughtu, riskirajući život:

„Bio sam jedini čovek za koga sam čuo da je odbio formalni SS nalog,“ svedoči istorijski izvor.

Povratak u sport i doprinos olimpijadi

Nakon rata, Bril se nije vratio u ring kao borac, ali je ostao u boksu kao sudija i zvaničnik, prateći mečeve širom sveta sve do 1970-ih. Bio je na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964, Meksiko Sitiju 1968. i Montrealu 1976., a učestvovao je u mečevima velikana poput Džoa Fraziera, Džordža Foremana i Rej Leonarda.

Poznat po svom integritetu i hrabrosti, Bril je ostao legenda i simbol otpora, borbe i poštenja u sportu.

BONUS VIDEO: