Slušaj vest

Rukometaši Danske su još jednom potvrdili da su bez premca na planeti.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Herninga Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

Danska je u velikom finalu Evropskog prvenstva savladala Nemačku 34:27 i itako objedinila sve titule.

Večeras su pred svojom publikom u Herningu osvojili Evropsko prvenstvo, pošto su u finalu savladali selekciju Nemačke rezultatom 34:27. Tako su opravdali očekivanja rukometnog sveta, jer su bili ogromni favoriti pred početak turnira.

Podsetimo, Danci su aktuelni i četvorostruki uzastopni prvaci sveta, kao i olimipijski šampioni iz Pariza.

Pre godinu i po dana su u tom olimijskom finalu deklasirali Nemce, a oni su u međuvremenu strašno napredovali i večeras su im pružili žestok otpor.

Sve vreme su bili tu, "disali su im za vratom", nisu im dali mira, ali Danci su bili spremni za to, imali odgovor na svaku tešku situaciju, a u samom finišu ubacili u još veću brzinu, onu koju ne poseduje nijedan drugi tim, i otišli do ubedljivog trijumfa.

Neverovatan kvalitet ima ovaj tim, Nemačka mu je blizu, ali trebaće joj još vremena kako bi je srušila u jednoj ovako velikoj utakmici.

Danska je pre pet dana u grupnoj fazi pobedila Nemačku sa 31:26, a jedini poraz na turniru doživela je od Portugala, koji je ovo prvenstvo završio kao petoplasirani.

Pitlik je sa osam golova bio najefikasniji kod pobednika. Najbolji igrač sveta i MVP ovog šampionata Matijas Gidsel se zaustavio na sedam, a taj učinak je imao i Hansen.

Kod Nemačke, po pet pogodaka Grgića, Knora i Gole.

Bronzanu medalju osvojila je Hrvatska, koja je ranije danas u meču za treće mesto bila bolja od Islanda rezultatom 34:33.