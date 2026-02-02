Slušaj vest

Dok su hokejaši Crvene zvezde briljirali na ledu protiv Medveščaka u Zagrebu i razbili domaćina sa 6:1, prava drama se odvijala u svlačionici srpske ekipe!

Prema prvim informacijama koje je preneo portal Czbg, dok su Zvezdini igrači bili na ledu, grupa nepoznatih počinilaca je preskočila ogradu i provalila kroz prozor u svlačionicu ledene hale!

Opljačkano je bukvalno sve šta se moglo ukrasti: kompletne trenerke i jakne sa grbom Crvene zvezde, mobilni telefon jednog igrača, pa čak i pasoš!

Evo kako su posle utakmice "izgledali" crveno-beli:

Zvezdini hokejaši su slavili, a onda su ostali u opremi, jer su im je lopovi odneli lične stvari usred utakmice!

Predsednik Medveščaka, Igor Jačmenjak, potvrdio je da incident jeste zabeležen, ali tvrdi da počinilaci nemaju veze sa klubom, ni sa navijačima (?!), što samo produbljuje sumnje da je ovo organizovana sramota, a ne obična krađa.

Policija je reagovala, našla i vratila stvari igračima, ali je jasno - ovo nije običan sportski rezultat, ovo je potpuni skandal koji će se prepričavati...

Ne propustiteOstali sportoviZVEZDA USKORO U RUSKOJ PROFESIONALNOJ LIGI: Prvi čovek organizacije odgovorio šta treba crveno-belima za takmičenje
Aleksej.jpg
Ostali sportoviCRVENA ZVEZDA BI USKORO MOGLA DA IGRA HOKEJ SA NAJBOLJIM KLUBOVIMA EVROPE: Predsednik ruske KHL lige boravio u Beogradu i pružio ruku
Rusi.jpg
Ostali sportoviPOGINUO JE PRE SEDAM MESECI, A NJEGOVA SUPRUGA JE RODILA NJIHOVO TREĆE DETE: Srceparajuća priča - slavni sportista i dalje živi!
hokejaš.jpg
Ostali sportoviUZNEMIRUJUĆE! RUS PREMINUO TOKOM UTAKMICE: Odjednom je pao i niko nije znao šta se dešava, kamera zabeležila tragične scene
Vladimir Ananjev.jpg
Ostali sportoviCEO SVET JE VIDEO DA SU PRIČALI PUTIN I TRAMP: Pored politike našli su vremena i da razgovaraju o jednom sportu!
profimedia-0378027166.jpg
Ostali sportoviAMERIKANCI ZNAJU KO ĆE ZAMENITI VLADIMIRA PUTINA: Radi se o poznatom sportisti i velikom prijatelju predsednika Rusije
putin.jpg
Ostali sportoviOSUĐEN POZNATI SPORTISTA KOJI JE ŠPIJUNIRAO ZA PUTINA! Potpisao ugovor sa klubom u drugoj državi, pa obavljao specijalan zadatak za Rusiju
p.jpg

Hokej - ekipa Berna Izvor: Mondo/Tijana Jevtić