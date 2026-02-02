Slušaj vest

Dok su hokejaši Crvene zvezde briljirali na ledu protiv Medveščaka u Zagrebu i razbili domaćina sa 6:1, prava drama se odvijala u svlačionici srpske ekipe!

Prema prvim informacijama koje je preneo portal Czbg, dok su Zvezdini igrači bili na ledu, grupa nepoznatih počinilaca je preskočila ogradu i provalila kroz prozor u svlačionicu ledene hale!

Opljačkano je bukvalno sve šta se moglo ukrasti: kompletne trenerke i jakne sa grbom Crvene zvezde, mobilni telefon jednog igrača, pa čak i pasoš!

Evo kako su posle utakmice "izgledali" crveno-beli:

Zvezdini hokejaši su slavili, a onda su ostali u opremi, jer su im je lopovi odneli lične stvari usred utakmice!

Predsednik Medveščaka, Igor Jačmenjak, potvrdio je da incident jeste zabeležen, ali tvrdi da počinilaci nemaju veze sa klubom, ni sa navijačima (?!), što samo produbljuje sumnje da je ovo organizovana sramota, a ne obična krađa.

Policija je reagovala, našla i vratila stvari igračima, ali je jasno - ovo nije običan sportski rezultat, ovo je potpuni skandal koji će se prepričavati...