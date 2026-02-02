Slušaj vest

Srpski bokser Radivoje Kalajdžić (34) ostvario je jednu od najvećih pobeda u karijeri.

Na priredbi "Zufffa Boxing 2" održanoj u Las Vegasu Kalajdžić je nokautom u sedmoj rundi savladao favorizovanog Ukrajinca Oleksandra Gvozdika.

Bivši prvak sveta u WBC verziji i osvajač olimpijske bronze 2012. godine u Londonu dominirao je u uvodnim rundama. U prvoj i četvrtoj rundi slao je Kalajdžaća na pod, bio je u ogromnoj bodovnoj prednosti, pa je srpski bokser u finišu krenuo na sve ili ništa.

Na startu sedme runde ozbiljno je uzdrmao rivala snažnim direktom, a minut pre kraja istim udarcem poslao ga je na pod. Podigao se Gvozdik, a onda ubrzo ponovo završio na zemlji. Pokušao je da ustane, zateturao se, pa je sudija odlučio da prekine borbu.

"U prvih pet do šest rundi boksovao sam kao da sam početnik. Tako sam se osećao, ali zahvaljujući treneru i timu, koji su me uveravali da verujem sebi i u sebe, kao i da budem strpljiv, poboljšao sam prednji direkt i pokušaje nokauta. Rekli su mi da, ako ‘padne’ gde treba i udarim kako treba, da će ga povrediti i tako je i bilo", rekao je Kalajdžić nakon meča.