Nastavlja se neverovatna serija Gradištanaca.
ODBOJKA = VELIKO GRADIŠTE! VGSK protutnjao Beogradom, pao Partizan: Ko je sledeći?
Nema kraja seriji fenomenalnog Velikog Gradišta! Odbojkaši OK VGSK napravili su veliko iznenađenje usred Beograda, gde su u 13. kolu Superlige Srbije savladali favorizovani Partizan rezultatom 3:2.
Po setovima je bilo 25:23, 25:15, 17:25, 22:25 i 15:10, a Gradištanci su još jednom pokazali karakter, mirnoću i pobednički mentalitet u najvažnijim trenucima meča.
Ovom pobedom OK VGSK je upisao čak sedmu pobedu u poslednjih osam kola, čime je potvrdio sjajnu formu i najavio ozbiljne ambicije u nastavku sezone.
U naredna dva meča VGSK dočekuje Jedinstvo i Spartak.
