Slušaj vest

Hrvatska rukometna reprezentacija proslavila je, u organizaciji Vlade Hrvatske, na Trgu Bana Josipa Jelačića, medalju osvojenu na Evropskom prvenstvu.

Organizacija događaja protekla je u kontroverznom tonu oko učešća Marka Perkovića Tompsona, pevača koji kroz pesme propagira ustaške stavove.

1/21 Vidi galeriju Doček rukometaša Hrvatske - Marko Perković Tompson Foto: Printskrin

Doček rukometaša, koji su u nedelju na Evropskom prvenstvu u Danskoj osvojili treće mesto, ostao je u senci podela zbog nastupa kontroverznog pevača, što su ultimativno tražili rukometaši.

Grad Zagreb odbio je da im udovolji, pa je Hrvatski rukometni savez (HRS) u nedelju uveče objavio da odustaje od dočeka.

Situacija se u ponedeljak ujutru promenila kada je Vlada objavila da preuzima doček i da će, u saradnji s HRS, on biti u 18 na Trgu.

Svaki Tompsonov nastup se pretvori u nacionalističko divljanje sa ustaškim pokličima, među kojima se izdvajaju "Za dom spremni" i "Ubi Srbina".

Marko Perković Tompson, Za dom spremni, doček Foto: Printskrin

Podsetimo, Rukometna reprezentacija Hrvatske, posle osvojene bronzane medalje na Evropskom prvenstvu, dočekana je jutros na aerodromu, u prisustvu državnih zvaničnika, sa ustaškim obeležjima i pesmama Marka Perkovića Tompsona.

Iako je Grad Zagreb počeo sa organizacijom dočeka, nisu pristali da Tompson nastupi na glavnom trgu, zbog čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti.

Ipak, Vlada Hrvatske je direktno preuzela organizaciju dočeka, pogazila odluku gradskih vlasti i organizovala doček na Trgu bana Jelačića u centru Zagreba, sa sve Tompsonom.

Rukometaši su na Trg stigli nešto pre 19 časova, a tokom TV uključenja u autobusu pevali su Tompsonove pesme.

Marko Perković Tompson, doček Foto: Printskrin

Posle predstavljanje rukometne reprezentacije, na binu je izašao Tompson i otpevao "hrvatske ruže".

Podsetimo, deo teksta ratnohuškačke pesme glasi ovako:

"Ako ne znaš šta je bilo nek' ti kaže Lika

Pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika

Pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika

Ako ne znaš milo moje, upitaj heroje

Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara

I Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara

Je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala

To upitaj milo moje putem do Mostara"

Pesma Tompsona je inače zabranjena na minulom Evropskom prvenstvu.

Doček, Marko Perković Tompson, ustaše Foto: Printskrin

Ono što je sporno svakom normalnom Srbinu, pa čak i pojedinim Hrvatima koji su osudili volju rukometaša da slušaju Tompsona, nije nimalo sporno hrvatskim rukometašima, koji bi kroz sport trebalo da propagiraju pozitivne ljudske vrednosti, kao što je, između ostalog, pomirenje ljudi.

Na proslavi kojoj je prisustvovalo nekoliko hiljadi ljudi, uočljive su bile ustaške parole i zastave iz vremena NDH (Nezavisne države Hrvatske) sa prvim belim poljem na zastavi.