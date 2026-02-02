Slušaj vest

Sedmostruki šampion Formule 1, Luis Hamilton, i čuvena američka rijaliti zvezda Kim Kardašijan, u "tajnoj su romansi", prenose svetski mediji.

Britanski tabloidi otkrivaju da je poznati par proveo romantičan vikend u luksuznom hotelu "Estelle Manor" u Kotsvoldsu. Reč je o jednom od omiljenih mesta za odmor za bogate i slavne u Engleskoj.

Da nije reč samo o spekulacijama, govore fotografije koje su po prvi put ugledale svetlost dana, a koje je objavio britanski Dejli mejl.

Kim (45) i Luis (41) su fotografisani kako se prijavljuju u luksuznom hotelu "Estel Manor" u subotu. Viđeni su kako stižu sa povorkama automobila u ovaj hotel sa pet zvezdica, koji posećuju bogati i slavni, koji žele da pobegnu u privatnost.

Kardašijan je nosila smeđi velur i dizajnerske naočare za sunce. Nosila je čuvenu "Birkin" torbu, a pratili su je ružičasti personalizovani koferi.

Za razliku od doterane Kardašijan, slavni sportista je u hotel ušao kao u teretanu, obukao je ležernu sivu trenerku i čizme.

Kako prenose britanski tabloidi, novopečeni slavni par je uživao u intimnoj večeri i masaži, koji je deo ponude za romantični vikend za parove.

Kim je doletela u Veliku Britaniju svojim privatnim avionom vrednim 100 miliona funti, kako bi provela samo 24 sata sa svojim novim dečkom. Pratila su je trojica telohranitelja.

Majka četvoro dece, koja je fotografisana u Londonu u nedelju uveče, sletela je u subotu popodne na aerodrom Oksford, gde su je dva automobila čekala da je odvezu do devet minuta udaljenog hotela Estel Menora.

Luis je doleteo helikopterom iz Londona sat vremena kasnije.

Insajderi su rekli da je par delio sobu u glavnom delu hotela koji košta 1.000 funti po noćenju.

Procene su da je par za noćenje, spa centar i sve pogodnosti koje su imali u hotelu, kao i dolazak avionom, platio 120.000 funti.

Kim i Luis su hotel napustili u nedelju oko 11 sati. Dok je Luis izašao na glavna vrata, Kim je izvedena kroz sporedni izlaz. Kardašijan je u nedelju uveče viđena kako u Londonu posećuje jednu poznatu prodavnicu.