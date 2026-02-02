"Smatram da je Hrvatski rukometni savez trebao drugačije da reaguje. Zlatna generacija koju sam ja vodio osvojila je devet medalja, doduše nijednu bronzanu, ali mi se u svlačionici nikada nismo bavili ovakvim stvarima. Ako se sećate, naša je pesma bila 'Morska vila' Marijana Bana i Daleke obale, to je bio sentiš oko kojeg nikada nije bilo posebne priče. Mislim da smo mi dali primer kako bi to trebalo raditi, a politika neka se fokusira na to da bude više zajedništva. Podeljena Hrvatska nije jaka, Hrvatska je jaka samo ako pomirimo ljude. Ne bismo smeli da radimo ništa što odvaja građane, to je moje mišljenje. Stvarno treba čestitati momcima, svakom pojedinačno stisnuti ruku, i treneru, i svima ostalima, ali mislim da se ovo sve zajedno nije smelo da se dogodi", - smatra bivši selektor.