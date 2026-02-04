PRIŠAO KRALJICI I ZAGRLIO JE! PA, GDE BAŠ NJU: Danski rukometaš se potpuno izgubio tokom dodele medalja
Da li se kraljica grli?
Pitanje je na koje od nedelje veče mnogi u Danskoj pokušavaju da daju odgovor..
Protokol na većini dvorova zabranjuje bilo kakav drugi kontakt, sem običnog rukovanja, sa članovima kraljevske porodice. Pogotovo kada je u pitanju kraljica.
No, danskom rukometašu Madsu Svaneu (23) to, ili nije bilo bitno, ili nije mario za to.
Danska je u nedelju osvojila titulu šampiona Evrope pobedom nad Nemačkom.
Među 15.000 navijača u Herningu bila je danska kraljica Meri, koja je po završetku meča učestvovala u ceremoniji dodela medalja. Kada je na red dodaš Mads, prišao joj je i zagrlio.
"Tek kad sam stao pred nju, shvatio sam da je to ona. Onda sam je zagrlio kao i sve ostale. Bio je to nalet radosti, morao sam da je zagrlim", objasnio je Svane.
Na pitanje kako je kraljica reagovala, odgovorio je: "Čini mi se da je uzvratila zagrljaj, tako da sam prilično zadovoljan."
Iako zagrljaj nije u skladu sa uobičajenim protokolom, na licu kraljice nije mogla da se vidi ljutnja.