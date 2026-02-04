Slušaj vest

Da li se kraljica grli?

Pitanje je na koje od nedelje veče mnogi u Danskoj pokušavaju da daju odgovor..

Protokol na većini dvorova zabranjuje bilo kakav drugi kontakt, sem običnog rukovanja, sa članovima kraljevske porodice. Pogotovo kada je u pitanju kraljica.

No, danskom rukometašu Madsu Svaneu (23) to, ili nije bilo bitno, ili nije mario za to.

Danska je u nedelju osvojila titulu šampiona Evrope pobedom nad Nemačkom.

Među 15.000 navijača u Herningu bila je danska kraljica Meri, koja je po završetku meča učestvovala u ceremoniji dodela medalja. Kada je na red dodaš Mads, prišao joj je i zagrlio.

"Tek kad sam stao pred nju, shvatio sam da je to ona. Onda sam je zagrlio kao i sve ostale. Bio je to nalet radosti, morao sam da je zagrlim", objasnio je Svane.

Na pitanje kako je kraljica reagovala, odgovorio je: "Čini mi se da je uzvratila zagrljaj, tako da sam prilično zadovoljan."

Iako zagrljaj nije u skladu sa uobičajenim protokolom, na licu kraljice nije mogla da se vidi ljutnja.