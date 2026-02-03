Finalne utakmice Kupa Srbije za odbojkaše i odbojkašice odigraće se u Subotici u nedelju, 1. marta, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije.

U finalu jubilarnog, 60. Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica sastaće se Ub i TENT iz Obrenovca, dok će u finalu 61. Kupa Srbije za odbojkaše igrati domaći Spartak i Radnički iz Kragujevca.