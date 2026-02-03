Ostali sportovi
DONETA JE ODLUKA! Finalne utakmice odbojkaškog Kupa Srbije u Subotici
Slušaj vest
Finalne utakmice Kupa Srbije za odbojkaše i odbojkašice odigraće se u Subotici u nedelju, 1. marta, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije.
U finalu jubilarnog, 60. Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica sastaće se Ub i TENT iz Obrenovca, dok će u finalu 61. Kupa Srbije za odbojkaše igrati domaći Spartak i Radnički iz Kragujevca.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije Foto: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia
Vidi galeriju
Odbojkašice TENT-a, odnosno odbajkaši Radničkog braniće trofeje osvojene prošle godine.
Reaguj
Komentariši