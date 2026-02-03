Slušaj vest

Finalne utakmice Kupa Srbije za odbojkaše i odbojkašice odigraće se u Subotici u nedelju, 1. marta, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije.

U finalu jubilarnog, 60. Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica sastaće se Ub i TENT iz Obrenovca, dok će u finalu 61. Kupa Srbije za odbojkaše igrati domaći Spartak i Radnički iz Kragujevca.

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije Foto: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Odbojkašice TENT-a, odnosno odbajkaši Radničkog braniće trofeje osvojene prošle godine.

WhatsApp Image 2026-01-18 at 1.54.56 PM (1).jpeg
Nova.jpg
Maja Ognjenović
profimedia0820486716.jpg

