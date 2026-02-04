Pojačanje...
POKUŠAVA DA OŽIVI KARIJERU! Džek Duan novi rezervi vozač Hasa
Australijski vozač Džek Duan novi je rezervi vozač Hasa, saopštila je danas ta ekipa Formule 1.
Ovaj 23-godišnji vozač je prošle sezone vozio šest trka za Alpinu pre nego što ga je zamenio Argentinac Franko Kolapinto, a potom je do kraja sezone obavljao ulogu rezervnog vozača. Duan, sin legendarnog motocikliste Mika Duana, opisao je Has kao "idealno mesto" za nastavak njegove karijere, za koju se nada da će "oživeti".
Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Vozači Hasa u predstojećoj sezoni biće Britanac Oliver Berman i Francuz Esteban Okon.
Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.
