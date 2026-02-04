Slušaj vest

Australijski vozač Džek Duan novi je rezervi vozač Hasa, saopštila je danas ta ekipa Formule 1.

Ovaj 23-godišnji vozač je prošle sezone vozio šest trka za Alpinu pre nego što ga je zamenio Argentinac Franko Kolapinto, a potom je do kraja sezone obavljao ulogu rezervnog vozača. Duan, sin legendarnog motocikliste Mika Duana, opisao je Has kao "idealno mesto" za nastavak njegove karijere, za koju se nada da će "oživeti".

Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Vozači Hasa u predstojećoj sezoni biće Britanac Oliver Berman i Francuz Esteban Okon.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

Ne propustiteOstali sportoviNAPADAJU MU PORODICU, I TO ZBOG LAŽNE OBJAVE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Poznati Australijanac kuka na sav glas: "Molim vas, prestanite..."
profimedia-1000529880.jpg
Ostali sportoviHOROR UDES I POŽAR! Bolid potpuno uništen! Sve je stalo, a kada je nastavljena vožnja...
Ostali sportoviDIREKTOR VILIJAMSA: Bolno je što bolid nije bio spreman za testiranje u Barseloni
Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija
Ostali sportoviKRISTIJAN HORNER: Imam nezavršena posla u Formuli 1
13152838.jpg

Formula 1 u Dohi Izvor: Kurir