Ovaj 23-godišnji vozač je prošle sezone vozio šest trka za Alpinu pre nego što ga je zamenio Argentinac Franko Kolapinto, a potom je do kraja sezone obavljao ulogu rezervnog vozača. Duan, sin legendarnog motocikliste Mika Duana, opisao je Has kao "idealno mesto" za nastavak njegove karijere, za koju se nada da će "oživeti".