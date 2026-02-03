Zaista, scena koju Glušac neće moći da zaboravi!
MILAN GLUŠAC OVO NIKADA NEĆE ZABORAVITI! Vodio Srbiju ka zlatu u Beogradu, a onda... Isplivao snimak o kom bruji cela država! (VIDEO)
Milan Glušac izrastao je u heroja vaterpolo reprezentacije Srbije i vodio je našu reprezentaciju ka zlatnoj medalji na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Golman "delfina" branio je turnir života, a to je čitava nacija znala da ceni.
Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
Poseban doček za Milana Glušca napravile su njegove komšije iz zgrade u kojoj živi, a snimak je oduševio čitavu Srbiju. Glušac se pozdravio sa najmlađim komšijama, koji su mu napravili špalir na ulasku u zgradu u kojoj živi, te je sa osmehom na licu pokazao da mu sve ovo zaista puno znači i da će teško zaboraviti ovaj gest.
Pogledajte kako je sve izgledalo...
