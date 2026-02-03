Slušaj vest

Milan Glušac izrastao je u heroja vaterpolo reprezentacije Srbije i vodio je našu reprezentaciju ka zlatnoj medalji na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Golman "delfina" branio je turnir života, a to je čitava nacija znala da ceni.

Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Poseban doček za Milana Glušca napravile su njegove komšije iz zgrade u kojoj živi, a snimak je oduševio čitavu Srbiju. Glušac se pozdravio sa najmlađim komšijama, koji su mu napravili špalir na ulasku u zgradu u kojoj živi, te je sa osmehom na licu pokazao da mu sve ovo zaista puno znači i da će teško zaboraviti ovaj gest.

Pogledajte kako je sve izgledalo...

