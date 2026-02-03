Slušaj vest

Godinama unazad Slađana Erić postavlja standarde u srpskoj, ali i svetskoj odbojci.

Nekadašnja odbojkašica Crvene zvezde i reprezentacije Srbije, te velikog broja inostranih klubova Slađana Erić potpisala je ugovor sa solunskim Arisom i to u svojoj 43. godini.

Slađana Erić u dresu Apolona iz Limasola Foto: Apollonvolleyballclub

Ne misli da stane

Dok mnoge odbojkašice u njenim godinama žive mirnijim životom, očigledno Slađana Erić i dalje voli adrenalin. Nije se zasitila pobeda i odbojke. Plavokosu blokerku u Solunu čeka zemljakinja Milana Rajlić, koja igra na mestu korektora.

Slađana Erić rođena je u Tuzli 29. jula 1983. godine, odrasla je u Bijeljini, a prve ozbiljne odbojkaške korake napravila je u Crvenoj zvezdi, gde je igrala od 2000. do 2004. godine. Visoka je 186 centimetara.

Neverovatna biografija

Slađana Erić ima više nego bogat "si-vi" kada su u pitanju klubovi. Igrala je za 17 klubova: Crvena zvezda, Albi Volej, Volero Cirih, Mursija, Volej Modena, Galatasaraj, Kolubara Lazarevac, Vizura, Bimal-Jedinstvo, TENT, Proton Saratov, Lijaoning Sanšeng, Ub, Spartak Subotica, Makabi Haifa i Apolon Limasol, za koji je igrala prethodne sezone, sada i Aris.

Ova nesvakidašnja žena uzimala je trofeje, gde god je igrala, osvajala je prvenstva i kupove. Zanimljivo, u Superligi Srbije u deset finala čak sedam puta osvajala je titulu prvaka. Iz Kupa Srbije ima tri trofeja iz četiri borbe, Superkupa dva.

Slađana Erić na moru u Boki kotorskoj Foto: Printskrin/Instagram

Ludo iskustvo iz KIne

Slađana Erić je jedna od najdugovečnijih i najpoznatijih srpskih odbojkašica, poznata po tome što je igrački aktivna i u petoj deceniji života te što je imala veoma dugu i raznovrsnu inostranu karijeru.

Imala je neobično životno iskustvo u Kini. Tamo je igrajući za klub Lijaoning Sanšeng potpisala posebno redak ugovor po kojem su igrači imali ograničenu slobodu kretanja i specifične obaveze u organizaciji kluba, što joj je ostalo kao zanimljiva anegdota iz profesionalnog života.

Slađana Erić na odmoru u Grčkoj Foto: Printskrin/Instagram

Rusija i Izrael za ceo život

Da život piše neobične priče, pokazalo se baš na primeru Slađane Erić. Tokom igranja za klub Proton Saratov u Rusiji 2019. doživela je situaciju gde joj je, zbog problema sa vizom, naređeno zadržavanje na aerodromu i deportacija, pa se nakon toga vratila u Rusiju i nastavila karijeru.

Igrala je u Izraelu, u Makabiju iz Haife, kada je doživela bombardovanje Gaze. Bila je jedina srpska odbojkašica koja se nalazila u toj zemlji. Tada je vodila i blog na društvenim mrežama, opisala kako i na koji način je dobila ponudu i kako je završila u Izraelu.

Slađana Erić na odmoru Foto: Printskrin/Instagram

Čuva privatnost

Osim sportskih uspeha, Erićeva je poznata i po aktivnom životu na društvenim mrežama, gde redovno deli fotografije i inspirativne poruke. U poslednjim godinama mnogi mediji su komentarisali njen fit izgled i fizičku spremnost uprkos godinama — što su joj i njeni pratioci često isticali kao inspirativno.

O privatnom životu Slađana Erić ne voli da priča, drži ga što dalje od medija. U svojim intervjuima najviše voli da govori o svom pogledu na život, tradiciju, kulturu i balans između sporta i intime.