Slušaj vest

Pred sezonu 2026. F1 ulazi u opsežan set novih tehničkih propisa, a Aston Martin se smatra jednim od timova koji bi mogli da naprave veliki iskorak zahvaljujući dolasku Njuija, dizajnera koji je učestvovao u razvoju čak 15 šampionskih bolida.

Međutim, Njui je priznao da je tim započeo razvoj sa velikim zakašnjenjem.

"Tehnološki kampus Aston Martina još se razvija, vetrotunel "CoreWeave" nije bio u potpunosti operativan do aprila, a ja sam se ekipi priključio tek prošlog marta. Iskreno, startovali smo sa zaostatkom. Vremenski okvir je bio izuzetno kratak, a poslednjih 10 meseci veoma napornih", rekao je Njuji za zvanični sajt tima, a preneo Sakj Sport.

On je dodao da Aston Martin nije imao model bolida za 2026. godinu u vetrotunelu sve do sredine aprila, dok su gotovo svi rivali počeli sa aerodinamičkim testiranjima odmah po isteku zabrane, početkom januara prošle godine.

"To nas je bacilo unazad oko četiri meseca, što je dovelo do ekstremno zgusnutog istraživačkog i dizajnerskog procesa. Bolid je završen u poslednjem trenutku, zbog čega smo se borili da uopšte stignemo na testiranja u Barseloni“, istakao je Njuji.

Aston Martin je u Barseloni odvozio svega 65 krugova, najmanje od svih deset ekipa koje su učestvovale u testiranju. Ipak, bolid AMR26 privukao je veliku pažnju zbog nekonvencionalnog dizajna i agresivnih aerodinamičkih rešenja.

"Nikada svoje dizajne ne posmatram kao agresivne. Jednostavno sledimo smer za koji verujemo da je ispravan. Istina je da naš koncept ima elemente koji do sada nisu viđeni i može se tako protumačiti", zaključio je Njui.

(Beta)