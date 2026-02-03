Slušaj vest

Tim Vilijams predstavio je nove boje bolida za sezonu Formule 1 2026, saopštio je danas britanski tim.Predstavljanje dolazi nakon što Vilijams nije uspeo da pripremi bolid za prvo predsezonsko testiranje, održano prošle sedmice na stazi Katalunja u Barseloni.

Sam bolid FW48 prvi put će se pojaviti na stazi tokom prvog testa u Bahreinu, koji je na programu od 11. do 13. februara.

Nova kolor-šema ostaje verna tradicionalnoj plavoj boji Vilijamsa, ali donosi i novine za 2026. godinu. Bočne strane bolida krasi svetlija nijansa plave, u kombinaciji sa belom bojom, kao deo nove saradnje sa sponzorom "Barclays".

Vilijams je prošle sezone zauzeo peto mesto u konkurenciji konstruktora, što predstavlja najbolji rezultat tima još od 2017. godine, a ujedno i potvrdu uzlazne putanje pod vođstvom šefa ekipe Džejmsa Vaulsa.

Uvođenje novih tehničkih propisa za šasiju i pogonske jedinice 2026. godine pruža timu priliku za dodatni napredak, ali je izostanak sa testiranja u Barseloni stavio Vilijams u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju.

Vozačka postava, koju čine Karlos Sainc i Aleks Albon, ocenjuje se kao jedna od najjačih van "velike četvorke" (Meklarena, Mercedesa, Red Bula i Ferarija), što dodatno podiže očekivanja uoči nove ere Formule 1.