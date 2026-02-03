Slušaj vest

Von je u utorak otkrila da ima modrice na kostima i oštećenje meniskusa.

Ipak, nakon tri dana fizikalne terapije i konsultacija sa lekarima, Von je u utorak ponovo izašla na stazu, noseći protezu na kolenu.

"Koleno se oseća stabilno i snažno", rekla je Von, dodajući da je "sigurna" da može da se takmiči.

"Uložiću sve što je u mojoj moći da budem na startnoj kapiji", istakla je 41-godišnja skijašica.

Von je povredu zadobila u spustu u Kran-Montani, Švajcarska, u petak, kada je završila u sigurnosnim mrežama.

Von je jedna od glavnih zvezda na Igrama, a njen prvi nastup predviđen je za nedelju u ženskom spustu. Planirala je da se takmiči i u superveleslalomu, kao i u novoj mešovitoj ekipnoj kombinaciji. Prva ženska trening sesija u spustu zakazana je za četvrtak.

(Beta)