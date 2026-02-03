Slušaj vest

"Učinio sam sve što sam mogao da budem spreman za Olimpijske igre, ali moj um i telo ne funkcionišu onako kako mi je potrebno", izjavio je danas Kilde.

Kilde je pre dve godine operisan zbog teške posekotine i oštećenja živaca na desnoj ruci, kao i zbog dvostrukog pucanja ligamenata u ramenu, nakon pada tokom spusta u Vengenu, Švajcarska, u januaru 2024. godine.

On se ove sezone vratio na Svetski kup.

"Veoma je teško doneti ovu odluku nakon svega što smo uložili zajedno sa porodicom, medicinskim timom, nacionalnim timom i mnogim drugima. Istovremeno, ponosan sam što sam uspeo da se vratim i ponovo takmičim u Svetskom kupu", dodao je Kilde.

Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine Kilde je osvojio srebro u kombinaciji i bronzu u superveleslalomu.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviLINDZI VON PORUČILA: Sigurna sam da ću moći da se takmičim na ZOI
Lindzi Von
Ostali sportoviVERNI TRADICIJI: Vilijams predstavio boje bolida za predstojeću sezonu Formule 1
Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija
Ostali sportoviLEPA SRPSKA ODBOJKAŠICA IGRA I U 43. GODINI! A, KAKO TEK IZGLEDA: Ova žena je fenomen! Ona ne misli da stane!
Slađana Erić
Ostali sportoviSAMA PROTIV SVIH: Srpkinja ide na Evropsko prvenstvo u sportu za koji niko u Srbiji nije čuo! Pročitajte ludu priču ove devojke.. (VODEO)
Ana Matavulj

Dolazak fudbalera Selte na stadion Izvor: Kurir