"Učinio sam sve što sam mogao da budem spreman za Olimpijske igre, ali moj um i telo ne funkcionišu onako kako mi je potrebno", izjavio je danas Kilde.

Kilde je pre dve godine operisan zbog teške posekotine i oštećenja živaca na desnoj ruci, kao i zbog dvostrukog pucanja ligamenata u ramenu, nakon pada tokom spusta u Vengenu, Švajcarska, u januaru 2024. godine.

On se ove sezone vratio na Svetski kup.

"Veoma je teško doneti ovu odluku nakon svega što smo uložili zajedno sa porodicom, medicinskim timom, nacionalnim timom i mnogim drugima. Istovremeno, ponosan sam što sam uspeo da se vratim i ponovo takmičim u Svetskom kupu", dodao je Kilde.

Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine Kilde je osvojio srebro u kombinaciji i bronzu u superveleslalomu.

