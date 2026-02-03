KAKAV PEH ZA NORVEŽANINA: Kilde propušta Zimske olimpijske igre
"Učinio sam sve što sam mogao da budem spreman za Olimpijske igre, ali moj um i telo ne funkcionišu onako kako mi je potrebno", izjavio je danas Kilde.
Kilde je pre dve godine operisan zbog teške posekotine i oštećenja živaca na desnoj ruci, kao i zbog dvostrukog pucanja ligamenata u ramenu, nakon pada tokom spusta u Vengenu, Švajcarska, u januaru 2024. godine.
On se ove sezone vratio na Svetski kup.
"Veoma je teško doneti ovu odluku nakon svega što smo uložili zajedno sa porodicom, medicinskim timom, nacionalnim timom i mnogim drugima. Istovremeno, ponosan sam što sam uspeo da se vratim i ponovo takmičim u Svetskom kupu", dodao je Kilde.
Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine Kilde je osvojio srebro u kombinaciji i bronzu u superveleslalomu.
(Beta)