Slušaj vest

Rukometaši Partizana osvojili su Superkup Srbije pobedom nad Vojvodinom rezultatom 34:23 (17:13) u dvorani "Čair" u Nišu.

Partizan je potvrdio svoj kvalitet u odnosu na rivala iz Novog Sada, koji je do prošle sezone držao dominaciju u srpskom rukometu, ali su se od tada stvari promenile na stranu beogradskih crno-belih.

Partizan je osvojio četvrti trofej Superkupa u klupskoj istoriji, a Vojvodina je ostala na dosadašnjih osam pehara.

Najefikasniji je bio Nikola Crnoglavac sa devet postignutih golova, a pratio ga je Strahinja Stanković sa šest.

U ekipi "lala" najbolji je bio reprezentativac Srbije Vukašin Vorkapić sa pet pogodaka.

Prvi udarac ove sezone, dakle, zadao je Partizan, a videćemo hoće li Vojvodina odgovoriti u domaćem šampionatu gde obe ekipe posle 14 utakmica imaju skor 13-1.