Najefikasnije kod reprezentacije Mađarske bile su Rita Kestheji i Kristina Garda sa po dva gola.

Kod selekcije Grčke najefikasnije su bile Elefterija Plevritu, Eleni Ksenaki i Kristina Siuti sa po dva pogotka.

Reprezentacija Mađarske će u finalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Holandije i Italije.

(Beta)

