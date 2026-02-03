Ženska vaterpolo reprezentacija Mađarske plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Portugalu, pošto je u polufinalu u Funšalu posle peteraca pobedila selekciju Grčke 12:11 (3:1, 1:2, 2:2, 2:3, 4:3).
MAĐARICE IZBORILE BORBU ZA ZLATO: Vaterpolistkinje Mađarske u finalu Evropskog prvenstva
Najefikasnije kod reprezentacije Mađarske bile su Rita Kestheji i Kristina Garda sa po dva gola.
Kod selekcije Grčke najefikasnije su bile Elefterija Plevritu, Eleni Ksenaki i Kristina Siuti sa po dva pogotka.
Reprezentacija Mađarske će u finalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Holandije i Italije.
