Slušaj vest

Najefikasnije u selekciji Holandije bile su Kristina Hiks i Kiti-Lin Jostra sa po dva gola.

U reprezentaciji Italije bolja od ostalih je bila Dafne Betini sa dva pogotka.

Holandija brani titulu prvaka Evrope osvojenu pre dve godine, a u finalu će igrati protiv selekcije Mađarske, koja je ranije danas nakon peteraca savladala Grčku sa 12:11.

Utakmice za medalje na programu su u četvrtak.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviMAĐARICE IZBORILE BORBU ZA ZLATO: Vaterpolistkinje Mađarske u finalu Evropskog prvenstva
profimedia0625057884.jpg
Ostali sportoviCRNO- BELI RAZBILI LALE U VELIKOM FINALU: Partizan uzeo novi trofej Vojvodini
IMG_3079.jpeg
Ostali sportoviKAKAV PEH ZA NORVEŽANINA: Kilde propušta Zimske olimpijske igre
screenshot-1.jpg
Ostali sportoviLINDZI VON PORUČILA: Sigurna sam da ću moći da se takmičim na ZOI
Lindzi Von

Kristina Tomić dominira na utakmici Crvene zvezde i Hapoela Izvor: Kurir