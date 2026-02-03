Vaterpolistkinje Holandije plasirale su se u finale Evropskog prvenstva, pošto su u portugalskom Funšalu pobedile Italiju sa 8:4 (4:1, 1:1, 1:1, 2:1).
HOLANDIJA U FINALU EVROPSKOG PRVENSTVA: Sledi okršaj sa Mađaricama u borbi za zlato
Najefikasnije u selekciji Holandije bile su Kristina Hiks i Kiti-Lin Jostra sa po dva gola.
U reprezentaciji Italije bolja od ostalih je bila Dafne Betini sa dva pogotka.
Holandija brani titulu prvaka Evrope osvojenu pre dve godine, a u finalu će igrati protiv selekcije Mađarske, koja je ranije danas nakon peteraca savladala Grčku sa 12:11.
Utakmice za medalje na programu su u četvrtak.
(Beta)
