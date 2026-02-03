Slušaj vest

Najefikasnije u selekciji Holandije bile su Kristina Hiks i Kiti-Lin Jostra sa po dva gola.

U reprezentaciji Italije bolja od ostalih je bila Dafne Betini sa dva pogotka.

Holandija brani titulu prvaka Evrope osvojenu pre dve godine, a u finalu će igrati protiv selekcije Mađarske, koja je ranije danas nakon peteraca savladala Grčku sa 12:11.

Utakmice za medalje na programu su u četvrtak.

(Beta)