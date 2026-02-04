Milićević i Sportski savez Srbije potpisali memorandum: Sport kao most između dijaspore i matice
Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, potpisao je Memorandum o saradnji sa Sportskim savezom Srbije, kojim se uspostavlja sistematska i dugoročna saradnja radi povezivanja mladih ljudi iz dijaspore i regiona sa svojom maticom.
Poseban akcenat stavljen je na programe koje Kabinet ministra tradicionalno organizuje u vidu tematskih letnjih kampova za mlade iz dijaspore i regiona, rekao je ministar Milicević i dodao da su sportske aktivnosti u kampovima prepoznate kao važan deo povezivanja sa Srbijom.
Sport je oduvek bio univerzalan jezik koji povezuje mlade, istakao je ministar Milicević, dodajući da će saradnja sa Sportskim savezom Srbije doprineti sadržajnijem programu u okviru tematskih letnjih kampova.
Ministar Đorđe Milicević podsetio je da je Kabinet prošle godine organizovao dvadeset i šest tematskih letnjih kampova koji su ugostili više od šest hiljada mladih iz dijaspore i regiona, te naveo da je u planu da se ove godine poveća i broj dece i broj tematskih letnjih kampova.
Memorandumom se predviđa zajednička saradnja u realizaciji programa i prenošenju znanja, naglasio je ministar Milicević, dodajući da će ova saradnja doprineti tome da mladi talenti koji žive izvan svoje matice stiču nova iskustva i prijatelje kroz sportske aktivnosti u svojoj otadžbini.
Deca i mladi koji dolaze u našu zemlju, pored upoznavanja sa kulturom, istorijom i tradicijom, imaju priliku da Srbiju dožive kao mesto zajedništva, istakao je ministar Milicević i dodao da je sport dobar način da mladi nauče šta znači zajednica, ljubav prema otadžbini i fer-plej – poštovanje i sebe i protivnika.
Potpisivanje Memoranduma sa Sportskim savezom Srbije predstavlja odlučnost države da nastavi da ulaže u mlade i sport, kao i da jača i čuva veze sa srpskim narodom izvan granica matice, zaključio je ministar Milicević.
„Sport je jedan od najvažnijih stubova našeg nacionalnog identiteta i najiskreniji način da mladim generacijama, bez obzira gde žive, prenesemo osećaj pripadnosti Srbiji. Kroz zajedničke sportske programe i kampove, deci i mladima iz dijaspore pružamo priliku da upoznaju svoju zemlju, steknu prijatelje za ceo život i osete da je Srbija njihova kuća. Naša je odgovornost da te veze čuvamo, razvijamo i prenosimo na buduće generacije“, naglasio je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.
Ministar Đorđe Milicević i predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek potpisali su Memorandum o saradnji između Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za odnose Republike Srbije sa dijasporom i Sportskog saveza Srbije u Beogradu.
Kurir.rs