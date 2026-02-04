Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, potpisao je Memorandum o saradnji sa Sportskim savezom Srbije, kojim se uspostavlja sistematska i dugoročna saradnja radi povezivanja mladih ljudi iz dijaspore i regiona sa svojom maticom.

Poseban akcenat stavljen je na programe koje Kabinet ministra tradicionalno organizuje u vidu tematskih letnjih kampova za mlade iz dijaspore i regiona, rekao je ministar Milicević i dodao da su sportske aktivnosti u kampovima prepoznate kao važan deo povezivanja sa Srbijom.

Foto: SSS

Sport je oduvek bio univerzalan jezik koji povezuje mlade, istakao je ministar Milicević, dodajući da će saradnja sa Sportskim savezom Srbije doprineti sadržajnijem programu u okviru tematskih letnjih kampova.

Ministar Đorđe Milicević podsetio je da je Kabinet prošle godine organizovao dvadeset i šest tematskih letnjih kampova koji su ugostili više od šest hiljada mladih iz dijaspore i regiona, te naveo da je u planu da se ove godine poveća i broj dece i broj tematskih letnjih kampova.

Foto: SSS

Memorandumom se predviđa zajednička saradnja u realizaciji programa i prenošenju znanja, naglasio je ministar Milicević, dodajući da će ova saradnja doprineti tome da mladi talenti koji žive izvan svoje matice stiču nova iskustva i prijatelje kroz sportske aktivnosti u svojoj otadžbini.

Deca i mladi koji dolaze u našu zemlju, pored upoznavanja sa kulturom, istorijom i tradicijom, imaju priliku da Srbiju dožive kao mesto zajedništva, istakao je ministar Milicević i dodao da je sport dobar način da mladi nauče šta znači zajednica, ljubav prema otadžbini i fer-plej – poštovanje i sebe i protivnika.

Foto: SSS

Potpisivanje Memoranduma sa Sportskim savezom Srbije predstavlja odlučnost države da nastavi da ulaže u mlade i sport, kao i da jača i čuva veze sa srpskim narodom izvan granica matice, zaključio je ministar Milicević.

„Sport je jedan od najvažnijih stubova našeg nacionalnog identiteta i najiskreniji način da mladim generacijama, bez obzira gde žive, prenesemo osećaj pripadnosti Srbiji. Kroz zajedničke sportske programe i kampove, deci i mladima iz dijaspore pružamo priliku da upoznaju svoju zemlju, steknu prijatelje za ceo život i osete da je Srbija njihova kuća. Naša je odgovornost da te veze čuvamo, razvijamo i prenosimo na buduće generacije“, naglasio je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Foto: SSS

