Slušaj vest

Reprezentativac Srbije u paralpskom skijanju Luka Bilčar ostvario je istorijski uspeh na FIS Međunarodnim trkama u alpskom skijanju i Višegradskom kupu, održanim u skijaškom centru Kubinska hoľa u Slovačkoj.

U disciplini superveleslalom (Super G), Bilčar je pobedio u jednoj trci, dok je u drugoj Super G trci osvojio 3. mesto, čime je postao prvi sportista iz Srbije koji je ostvario pobedu u Super G disciplini u okviru FIS para alpskog skijanja.

Foto: Paraolimpijski Komitet Srbije

Rezultat je ostvaren u konkurenciji stojećih skijaša, uz učešće takmičara iz 12 zemalja, a obe trke su bodovane za FIS Međunarodne trke u alpskom skijanju i Višegradski kup.

"Ova pobeda mi mnogo znači i velika je motivacija za nastavak sezone. Pokazuje da smo na dobrom putu i da sav rad daje rezultate", izjavio je Luka Bilčar nakon ovog velikog uspeha.

Ostvareni plasmani predstavljaju važan korak u nastavku sezone i deo su priprema za Zimske paraolimpijske igre u Cortini d’Ampezzo 2026.

Paraolimpijski komitet Srbije čestita Luki Bilčaru i stručnom štabu na izuzetnom rezultatu koji potvrđuje rast i potencijal srpskog para sporta na međunarodnoj sceni.

Bonus video: