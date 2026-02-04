Slušaj vest

Skandalozna i neprimerena proslava bronzane medalje rukometaša Hrvatske, uz dernek sa kontroverznim pevačem ustaških koračnica Markom Perkovićem Tompsonom, izazvala je ogromnu podelu i reakciju u susednoj nam državi.

Evropska unija, čija je Hrvatska član, odavno je izrekla svoj stav kada je u pitanju Marko Perković Tompson, ali je Brisel i ovaj put, kao i svaki put ranije pokazao blage i gotovo nikakve reakcije, a kamoli sankcije. Iako se radi o veličanju nacističke ideologije iz Drugog svetskog rata.

Milan Đukić potpredsednik Rukometnog saveza Srbije Foto: Privatna arhiva

Srbija pobedila finalistu EP

Potpredsednik Rukometnog saveza Srbije Milan Đukić oglasio se povodom svega što se dešavalo u Zagrebu 2. februara. Čini se da je pogodio tamo gde treba.

- Završilo se EP u rukometu. U rukometu postoji jedno nepisano pravilo. Kada srpski rukometaši i novinari odlaze sa EP ili SP, hrvatski novinari dolaze. Posle EP ostaje činjenica da smo pobedili Nemačku koja je bila finalista EP i osvojila srebro. Ostaje činjenica da imamo jednu drugačiju reprezentaciju i da ovom stručnom štabu treba dati šansu da Gonzales, Pribak, i ostali skockaju tim za neka naredna takmičenja - počeo je Milan Đukić sa svojom analizom.

Marko Perković Tompson i rukometaši Hrvatske u Zagrebu 2026. Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Svaki sedmi Hrvat bio na Tompsonovom koncertu



- E, sada zašto sam spomenuo nepisano pravilo na početku. Spomenuo sam zato što Hrvatska u rukometu ima ono što mi imamo u košarci. Mentalitet pobednika. Duh ekipe da se kroz prvenstvo koje je u toku gradi igra, podiže forma, podiže tempo i da je tim najspremniji ne na početku, nego kada treba. To se komšijama ne može osporiti.

- Šta im se može osporiti? Sve ono što je usledilo nakon osvajanja medalje je za jedan naučni rad, multidisciplinarni, na temu "mentalno stanje nacije". Dana 6. jula 2025 godine na ovom profilu, a nakon koncerta tog "jbn" Tompsona u Zagrebu napisao sam da kada skupiš 500.000 ljudi na jednom mestu, od 3,8 miliona, ispada da je svaki 7-8 građanin Hrvatske bio na tom “koncertu”. I neka je.

1/7 Vidi galeriju Marko Perković Tompson koncert u Zagrebu 2026. Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Idu li ta deca i na Prijovićkin koncert u Zagrebu



- Uvek sam se pitao i sada se pitam, jesu li to ljudi koji su inače išli na koncerte Đorđa Balaševića? Idu li ti i na seriju Prijovićkinih koncerata u ZG Areni? Jesu li ti išli na koncerte Olivera? Idu li na Džibonija? Ko su bre ti ljudi? Kome u 21. veku treba ustaška ideologija? Od poslednjeg rata je prošlo 30 i više godina i dalje se slave neke bitke, neki pokolji, neke crne košulje… Šta je bre sa vama ljudi? Do kada?

- I da se vratim na početak… Kada je Srbija osvojila srebro u Beogradu pre 14 godina, osim što je cela Arena pitala i igrače i navijače iz Hrvatske "zaštoooo ćutiteeee" ne sećam se da je bio koncert nekog četnika, a ni komuniste, ne sećam se da smo spominjali okolne narode i nacije. I ne sećam se da se slavilo tako, što se spominju neke bitke i pobede i porazi iz ratova, slaveći svoju medalju…

Momir Ilić i Rastko Stojković slave srebrnu medalju Srbije na EP 2012. Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Srbi slave dostojanstveno, ne uz magarca



- Naprotiv, znali smo da nisu baš svi Srbi u tom timu i proslava je bila kakva dolikuje. Ali OK, ako je hrvatskoj vladi, narodu i pre svega rukometnom savezu, a na kraju i igračima najbitnije da peva taj magarac, koji im peva, OK. Naše je da to vidimo. Razumemo. Zapamtimo. Zapišemo, čemu služi i ovaj post. Ali i da se postavimo i prema Rukometnom savezu Hrvatske i svima ostalima koji očigledno u ovom što se desilo u Zagrebu uživaju. Pamtimo to.



- Ovo govorim i kao potpredsednik RSS i svaka buduća saradnja i regionalna liga i sve ostalo moraće kroz iglene uši da prolazi u RSS, a što se mene tiče - NE! Neće proći. A dobro znaju svi da sam oko Seha lige bio uporan, pa i po cenu neigranja Seha lige, dok nismo dobili dva kluba u njoj. Biću opet uporan - završio je Milan Đukić.

1/8 Vidi galeriju Milan Đukić Foto: Privatna arhiva

Ogroman broj ludaka

Sportska redakcija portala i lista "Kurir" kontaktirala je Milana Đukića, koji nam je dao dozvolu da prenesemo njegov stav koji je napisao oko skandala iz Hrvatske. A, onda nam je potpredsednik RSS i čovek pod čijim je vođstvom Vojvodina deceniju dominirala srpskim rukometom otkrio:

- Ne možete da verujete koji broj ludaka sam navukao iz Hrvatske. Post ima preko 67.000 pregleda. Broj ovih morona kojima je nešto smešno i broj mamlaza koji mi šalju u DM ustaške pozdrave pokazuje da sam pogodio tačno gde treba. Kao što rekoh "mentalno stanje nacije" - multidisciplinarni rad - objasnio je Milan Đukić, izgleda jedini čovek sa kičmom u Rukometnom savezu Srbije.