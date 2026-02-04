Slušaj vest

Srpski kik-bokser Miloš Cvjetićanin nastupiće u subotu, 7. februara, u Arhemu na velikom borilačkom spektaklu u organizaciji prestižne GLORY federacije, preneo je danas Kik-boks savez Srbije.

Na turniru u disciplini K1 u teškoj kategoriji učestvovaće osam najboljih kik-boksera sveta.

"Očekivanja su velika. Ne bih želeo da zvučim prepotentno, ali moj cilj i velika želja su da budem najbolji i osvojim ovaj turnir", rekao je Cvjetićanin.

Optimizam, kako ističe, pre svega crpi iz izuzetno uspešnog pripremnog perioda.

"Moj trener Zoran Bačulov i ja smo zaista odradili vrhunski posao. Sve vreme smo bili u Novom Sadu i trenirali u mom matičnom klubu Vorior. Smatram da sam fizički i psihički potpuno spreman za najveće napore i sve izazove koji me očekuju", dodao je Cvjetićanin.

U dosadašnjoj karijeri, Cvjetićanin je u amaterskom kik-boksu bio prvak sveta 2017. godine, dok je dve bronzane medalje osvojio na evropskim prvenstvima 2018. i 2022. Od 2024. godine nastupa u GLORY organizaciji, a iste godine osvojio je Gran-pri u Sarajevu. Prošle sezone poneo je i titulu najboljeg borca GLORY organizacije.

"Prvi protivnik u četvrtfinalu turnira u Holandiji biće mi Francuz alžirskog porekla Sofijan Laiduni, trenutno prvoplasirani na rang-listi. To je najteži mogući ispit. Ipak, verujem da je stil koji sam izgradio sa trenerom nenadmašiv i da je ono što trenutno mogu da pružim enigma za ostale borce. Pobeda je jedina opcija", poručio je Cvjetićanin.

Beta