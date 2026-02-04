Beogradski miting će početi 11. februara od 14.30 časova u Atletskoj dvorani na Banjici.
Ostali sportovi
BEOGRADSKI MITING: Gardašević i Boberić predstavljaju Srbiju u skoku udalj!
Srpske atletičarke Milica Gardašević i Teodora Boberić učestvovaće u skoku udalj na Beogradskom mitingu (Belgrade Indoor Meeting), koji će biti održan 11. februara, saopštio je Srpski atletski savez (SAS).
U disciplini skok udalj će pored Gardašević i Boberić učestvovati i Alina Rotaru-Kotman (Rumunija), Plamena Mitkova (Bugarska), Marta Koala (Burkina Faso), Letisija Oro Melo (Brazil) i Ramona Elena Verman (Rumunija).
