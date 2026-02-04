Slušaj vest

Srpske atletičarke Milica Gardašević i Teodora Boberić učestvovaće u skoku udalj na Beogradskom mitingu (Belgrade Indoor Meeting), koji će biti održan 11. februara, saopštio je Srpski atletski savez (SAS).

Beogradski miting će početi 11. februara od 14.30 časova u Atletskoj dvorani na Banjici.

U disciplini skok udalj će pored Gardašević i Boberić učestvovati i Alina Rotaru-Kotman (Rumunija), Plamena Mitkova (Bugarska), Marta Koala (Burkina Faso), Letisija Oro Melo (Brazil) i Ramona Elena Verman (Rumunija).

Ne propustiteOstali sportoviCVJETIĆANIN PRED KIK-BOKS SPEKTAKL U ARHEMU: Ne bih da zvučim prepotentno, ali želim da osvojim ovaj turnir!
Miloš Cvejtičanin
Ostali sportoviLUKINA ISTORIJSKA POBEDA! Reprezentativac Srbije u paralpskom skijanju najbolji u Slovačkoj
Luka Bilčar
Ostali sportoviMilićević i Sportski savez Srbije potpisali memorandum: Sport kao most između dijaspore i matice
Đorđe Milićević i Davor Štefanek
Ostali sportoviPRIŠAO KRALJICI I ZAGRLIO JE! PA, GDE BAŠ NJU: Danski rukometaš se potpuno izgubio tokom dodele medalja
Kraljica Meri, rukomet

Milica Gardašević prestup u drugoj seriji Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić