Slušaj vest

Tačno četiri godine nakon Pekinga, svet sporta ponovo će stati – Zimske olimpijske igre 2026 biće održane u Italiji, u organizaciji Milana i Kortine D'Ampeco, a ljubitelje zimskog sporta očekuje najveći spektakl decenije.

Od 6. do 22. februara 2026. godine, Alpi i sever Italije postaće epicentar planeta, mesto gde će se pisati nove stranice sportske istorije.

Ovo su prve Zimske olimpijske igre u istoriji koje se održavaju u dva glavna grada domaćina, raspoređena na više lokacija – od glamuroznog Milana, preko snežnih padina Kortine, do Trentina i Lombardije.Italijani obećavaju spoj tradicije, moderne organizacije i nezaboravne atmosfere.

POVRATAK OLIMPIJSKOG DUHA U SRCE EVROPE

Posle Torina 2006, Italija se vraća na olimpijsku mapu sa jasnom porukom - igre budućnosti, ali sa dušom prošlosti. Organizatori ističu održivost, korišćenje postojećih borilišta i minimalan uticaj na prirodu, dok se istovremeno najavljuje tehnološki najnaprednije ZOI do sada.

Milano će biti domaćin ceremonija otvaranja i zatvaranja, kao i takmičenja u hokeju, dok će Kortina, simbol zimskog sporta i mondenskog duha, ugostiti alpsko skijanje i najveće zvezde "belih" sportova.

1/10 Vidi galeriju Zimske olimpijske igre - Milano i Kortina Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

116 KOMPLETA MEDALJA I NOVI SPORTSKI IZAZOVI

Na programu ZOI 2026 biće više od 110 disciplina, a očekuje se nastup oko 3.000 sportista iz preko 90 zemalja. Klasični sportovi poput alpskog skijanja, nordijskih disciplina, klizanja i biatlona ponovo će biti u fokusu, ali igre donose i nove formate, više timskih i mešovitih takmičenja, uz dodatnu dinamiku i neizvesnost.

Posebna pažnja biće usmerena na hokej na ledu, gde se očekuje povratak najvećih NHL zvezda, što bi moglo da donese najjači olimpijski turnir u poslednjih nekoliko decenija.

OČI JAVNOSTI UPRTE U NAJVEĆE ZVEZDE

ZOI 2026 mogle bi da budu poslednja olimpijska scena za neke od najvećih imena zimskog sporta, ali i mesto gde će se roditi nove zvezde.

Na stazama alpskog skijanja očekuju se nastupi Mikaele Šifrin, američke kraljice slaloma i veleslaloma, dok će povratak legendarne Lindzi Von doneti dodatnu dramu i uzbuđenje u spustu i Super‑G disciplinama.

U skijaškim skokova čekamo da vidimo moćnu porodicu Prevc, predvođenu Domenom i Nikom Prevcom.

Na ledu i klizačkim stazama pažnju će privući mladi američki fenomeni Ilija Malinin i Alisa Liu, čiji tehnički savršeni i inovativni elementi obećavaju da će publiku ostaviti bez daha.

Brzina i snaga u brzom klizanju dolazi iz ruku Džordana Stolza, dok će hokejaški spektakl predvoditi Oston Metju, kanadski golgeter koji će biti ključni adut svoje reprezentacije.

Tu su i ostali svetski šampioni i olimpijski medaljisti, uključujući skijaše poput Marka Odermata...

KOLIKO KOŠTAJU ULAZNICE?

Za sve ljubitelje zimskih sportova, Zimske olimpijske igre 2026. donose raznovrsne opcije ulaznica, od pristupačnih karata za kvalifikacije do prestižnih mesta za finale i ceremonije otvaranja.

Najjeftinije karte startuju već od 30 evra, što omogućava da publika isprati preliminarne mečeve hokeja ili rane runde nordijskih disciplina. Veći deo ulaznica košta ispod 100 evra, čime organizatori žele da igre budu dostupne što širem krugu fanova.

Za finala i polufinala, cena raste – hokejaški finalni meč može dostići i 1.400 evra, dok karte za figure skating ili nordijske discipline u najboljim kategorijama idu do 1.200 evra. Snovbord i fristajl takmičenja mogu se pratiti po cenama od 50 do 440 evra, zavisno od pozicije sedišta.

Posebno atraktivne su ceremonije otvaranja i zatvaranja, koje se održavaju u Milanu i okolini. Ulaznice za otvaranje počinju od 260 evra, a najskuplje karte za zatvaranje dostižu i gotovo 3.000 evra – cena koju ljubitelji sporta i glamura neće smeti da propuste.

A, što se tiče onih (ogromne većine) koja će pratite prenose iz toplih domova - RTS ima prava prenosa sa ZOI 2026. godine!

KADA SE PODVUČE CRTA...

Budžet Milana i Kortine za ZOI 2026. je trenutno 5,2 milijarde evra, od čega 3,5 milijardi evra javnog novca ide za infrastrukturu, a 1,7 milijardi evra privatnih sredstava za organizaciju i održavanje Igara.

Videćemo koliko će na kraju "da izađu" Igre. Nema sumnje sve se to vrati državi organizatoru kroz takmičenje i godine koje dolaze.