Srpski kik-bokser Miloš Cvjetićanin u subotu 7. februara u Arhemu biće učesnik velikog borilačkog spektakla. Sve se održava pod pokroviteljstvom prestižne GLORI organizacije, takmičiće se ukupno osam najboljih kikboksera sveta u discipline K1 u teškoj kategoriji i po mnogim ocenama biće to najkvalitetniji kik-boks turnir u istoriji.

“Očekivanja su velika. Ne bih želeo da zvučim prepotentno, ali moj cilj i velika želja je da budem najbolji i osvojim ovaj turnir”, samouvereno je počeo priču Cvjetićanin.

Veliki optimizam sjajni srpski kik-bokser crpi pre svega u činjenici da je pripremni period po njegovim rečima bio izvanredan.

“Moj trener Zoran Bačulov i ja smo zaista uradili vrhunski posao na treninzima. Sve vreme bili smo u Novom Sadu, trenirali smo u mom matičnom klubu Vorior i mislim da sam fizički i psihički spreman za najveće napore i sve izazove koji me očekuju”.

U dosadašnjoj bogatoj karijeri, Cvjetićanin je u amaterskom kik-boksu bio prvak sveta 2017. godine, a dve bronzane medalje osvojio je na evropskim prvenstvima 2018. i 2022. Od 2024. godine takmiči se u GLORI organizaciji, a iste godine osvojio je Gran-pri u Sarajevu. Prošle sezone poneo je laskavu titulu najboljeg borca GLORI organizacije.

“Prvi protivnik na turniru u Holandiji u četvrtfinalu biće mi Francuz alžirskog porekla Sofijan Laidouni, koji je prvoplasirani na rang listi. To će svakako biti najteži mogući ispit. Međutim, smatram da je stil koji sam izgradio sa mojim trenerom nenadmašiv i to što mogu da pružim u ovom trenutku za sve ostale borce je enigma. Pobeda je jedina opcija”, poručio je Cvjetićanin.

Treba istaći da su se pre Cvjetićanina u GLORI organizaciji takmičili Nikola Todorović i Nikola Filpović, a nema sumnje da će Cvjetićaninovo učešće na finalnom turniru u Arhemu otvoriti put i mnogim drugim srpskim kikbokserima ka najkvalitetnoj kik boks organizaciji na svetu.