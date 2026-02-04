Slušaj vest

Proleter je naime zvanično istupio iz rukometne "ARKUS" lige, najvišeg ranga takmičenja u Srbiji.

Potvrda o istupanju stigla je nakon što je Proleter drugi put zaredom izgubio utakmicu službenim rezultatom, čime je, prema propozicijama takmičenja, automatski isključen iz lige zbog ugrožavanja regularnosti prvenstva.

Nakon povratka u elitni rang ove sezone, Proleter se suočio sa ogromnim finansijskim poteškoćama. Igrači nisu primali plate, a dugovi su rasli, uključujući i one za osnovne komunalije poput vode. Uprkos apelima tadašnjeg trenera Dragana Kukića, rešenje nije pronađeno.

U tom periodu je većina igrača napustila klub iz Banata. Trener Kukić je takođe otišao i preuzeo ekipu Šamota iz Aranđelovca, i time ostavio Proleter bez igračkog i stručnog kadra.

Legendarno finale sa Barselonom

Pre 35 godina, ovaj tim je igrao legendarno finale Kupa šampiona protiv Barselone, a danas mu preti potpuno gašenje.

Prvi meč koji je Proleter izgubio službenim rezultatom 10:0 bio je protiv Metaloplastike, a sada je potvrđeno da neće putovati ni na duel sa Radničkim u Kragujevcu. Tim povodom oglasili su se i iz kragujevačkog kluba:

"Nakon istupanja iz lige ekipe Proletera iz Zrenjanina, rukometaši Radničkog neće odigrati duel 15. kola sa pomenutim sastavom. Po propozicijama ARKUS lige taj meč će biti registrovan službenim rezultatom 10:0 za Radnički. U sledećem susretu 16. kola naši momci putuju u Kać, gde će ih ugostiti domaćin", ekipa Jugović Lamagro za vikend 14/15. februara, saopštili su iz kluba.