Oko 20 centimetra snega palo je na stazi Olimpija dela Tofane ove nedelje, a sneg je nastavio da pada i danas u Kortini. Prognoza je bila da će sneg padati i preko noći.

"Zbog neprekidnih snežnih padavina i prognoze za sutra, prvi trening spusta je otkazan", saopštili su danas organizatori Igara.

Sutra je trebalo da bude prvi od tri treninga. Još dva su zakazana za petak i subotu, pre nedeljne trke. Prema pravilima, pre početka trke potrebno je održati najmanje jedan trening.

(Beta)

