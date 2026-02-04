Slušaj vest

Kokran-Sigl je bio za 0,16 sekundi brži od Italijana Đovanija Franconija i 0,40 sekundi od Švajcarca Marka Odermata.

Vremena i plasmani, međutim, gotovo su nebitni u treningu spusta, pogotovo što je današnji trening bio prvi od tri pre trke u subotu.

Staza Stelvio u Bormiju jedna od fizički najzahtevnijih, dugačka 3.230 metara sa vertikalnim padom od 986 metara i maksimalnim nagibom od 63 odsto.

Težinu staze danas je osetio Norvežnin Frederik Meler koji je morao helikopterom da bude prebačen u bolnicu. On je pao na stazi, brzo je ustao, ali je norveški tim kasnije saopštio da je isčašio rame.

"Lečenje je dobro prošlo i medicinski tim će sada početi sa daljom rehabilitacijom. Meler nije zadobio nikakve druge povrede u padu", saopštio je norveški tim.

Bormio je redovna stanica za skijaše u Svetskom kupu. Poslednji put kda je trka održana dva skijaša su morala biti helikopterom prebačena u bolnicu.

(Beta)